黃珊珊提都更、未來宅政見　青年長期住社宅可購買地上權

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黃珊珊表示，TOD架構在柯市府原先的心中山線形公園，成功帶動周邊發展，進而產生赤峰街新創聚落，而士林站TOD也預計2024年完工，接下來更與光鏈計畫結合，一路延伸到關渡站。至於EOD則是因應少子化與高齡化人口結構轉變，未來15年，236所學校有165處（約佔70%）有校舍改建需求，原有校舍用地，將逐步轉換成社宅用地及社區公共服務的福利設施（包含托嬰、托幼、長者照護、老人服務中心），甚至延伸到社會住宅及中繼宅。
至於「台北未來宅」概念，黃珊珊指出，台北未來宅兼具「加速都市更新」、「青年居住正義」及「全齡住宅照顧」功能三面向。在都市更新部分，台北未來宅可以當作都更之中繼住宅，加速周邊地區的都更進程；在居住正義的部分，也可以從公私協力的角度，以多元更有效率的管道，提供青年族群所需的可負擔住宅；此外，台北未來宅將打造全齡住宅，推動青銀共居，讓長者安心並得到更好的照護，以打造共融生活的全齡社區。
黃珊珊也進一步說明，台北未來宅概念還可區分為三種模式，除了現行的以租代購、包租代管讓年輕人承租的政策繼續推動外，也將推動「以租轉購」政策。「年輕人長期承租社宅，將有機會優先取得地上權的購買機會，不僅已繳租金會自動變為頭期款，政府也針對認購租戶給予購屋獎勵，協助其降低購屋負擔。」黃珊珊說，目的是減輕年輕人負擔，營造青年友善環境，協助達成置產夢想，以提高意願留在台北市安居樂業。
至於取得地上權後，為了防止圖利個人或財團，黃珊珊也指出，地上權只能回售給市府，不得逕自進行產權交易；此外年輕人在邁入老年後，房屋地上權也可以回售給市府，使用者再轉為承租模式，年長者則可藉此方式獲得生活所需費用。