邊境鬆綁歐美客慢半拍！品保協會直言：不會有人來

對比世界各國已全面解封，台灣的邊境防疫政策可以說是相當嚴格，雖然指揮中心在昨（5）日已經宣布，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇，然而中華民國旅行業品質保障協會今（6）日坦言，這樣的鬆綁根本不會吸引任何的歐美旅客來台觀光，重點還是隔離措施。
中央流行疫情指揮中心昨日表示，為兼顧與國際接軌、防疫工作及促進社會經濟活動需要，自12日起，恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇，免簽證來台可從事商務、參展、考察、國際交流、觀光、探親、社會訪問等，無需申請許可活動。不過若從事其他活動，依照法規需事先取得中央目的事業主管機關許可活動。
但品保協會發言人李奇嶽直言，針對歐美等國家來台灣恢復為免簽證入境的政策，雖然是開放了簽證，但最重要的，入境台灣還是有3+4的隔離政策沒有放寬，對於來台旅客的人數不會有太多的幫助。
李奇嶽重申，因為只要需要隔離，觀光客就不會選擇來台灣，因為現在有非常多的國家都是不用隔離的，比如說，我是一個日本人，要出國旅遊，會選擇韓國、美國等全球60、70個不用隔離的國家，國際旅客沒有必要選擇有隔離政策的台灣旅遊，另外如果是非觀光需求，例如商務往來，屬於硬性需求，不會有太大影響，而配合政府防疫政策很多本來也就不需要隔離。