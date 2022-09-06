「最美校花」卸貨倒數！曝懷孕胖11KG 辣照洩不科學身材
30歲簡廷芮在票房25億元的電影《我的少女時代》中飾演陶敏敏，被封為「最美校花」，而她在今年5月也宣布懷上第二胎的好消息，而臨盆在即的她，也和大家分享這段時間的心情坦言，剛好碰上疫情最嚴重的時刻，身體又相較第一胎不舒服情況下，「懷這胎總覺得時間過的特別漫長。」不過照片中的簡廷芮四肢依舊纖細，讓網友直呼：「不科學。」
簡廷芮曾在電影《我的少女時代》中飾演校花「陶敏敏」一角，有著甜美外型的她，也被稱為「最美校花」，在2020年與交往半年的製造業小開結婚，去年2月時生下大女兒「小蘿蔔」，今年母親節驚喜宣布懷有第二胎，而臨盆在即的她，也在社群平台分享這段時間的心情。
簡廷芮有感而發表示：「懷這胎總覺得時間過的特別的漫長，可能在前中期碰上了疫情最嚴重的時侯，加上這次身體也比較容易不舒服，所以大部分的時間都待在家。」另外，簡廷芮原本就有每個月帶小蘿蔔回娘家的習慣，隨著居住時間越來越長，也讓她特別感謝老公和婆家都很體諒，且開心說道：「這趟回來甚至打算住個三個禮拜，畢竟應該是生產前最後一次回來了，一定要住（廢）好住（廢）滿的吧？」
簡廷芮日前在IG的限時動態玩起Q&A問答，被粉絲問到目前體重狀況，她也坦承好像胖了11公斤，在吃的部分比較沒有控制，並上傳最新近照：「手臂明顯變粗，肚子也偏大，寶寶比週數大兩週腿呢...就先不用拍了。」不過簡廷芮看上去四肢依舊纖細，氣色相當紅潤，也讓網友紛紛直呼：「還是好辣」、「好美的辣媽」、「好美的雙寶媽」、「超甜美可愛性感孕婦。」