漢來三麗鷗主題房開箱！Hello Kitty八大巨星大陣仗迎賓
Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴，八大人氣明星登陸高雄！漢來大飯店與三麗鷗聯名，將26樓一整層打造成夢幻主題樓層，推出18間不同風格的主題房型，童趣、酷萌、可愛、典雅等不同的設計規劃，不只擄獲少女心，情人、閨蜜、與親子家庭也能共渡歡樂時光。9月起18間房型完整開箱，為回饋粉絲 ，周一和周二Sanrio Day，可享周一6折、周二7折住宿優惠。
漢來大飯店繼8月1日推出大受好評的10間主題房，9月再增加8間都不一樣主題房，包括Hello Kitty復古可愛的美式學院風，直接把校園巴士開到房間徹底萌翻，鮮明可愛的設計詢問度爆表；而粉絲敲碗很久的蛋黃哥也終於出場，蛋黃哥這回被塑造成加勒比海洋風，處處可見復古船舵船錨造型，房間並搭配籐製吊椅，一起與蛋黃哥展開夢幻航海行。
美樂蒂則走「公主童話」風，大型美樂蒂床頭板與床邊古董燈飾，配上森林大樹點綴，彷彿進入童話森林屋，簡直超夢幻；還有Hello Kitty帶著美樂蒂、酷洛米、雙星仙子營造歡樂氛圍的法式清新風格；美樂蒂與酷洛米雙角色所組合的閨蜜主題房，連通房格局一間粉紅一間粉紫，瞬間少女心噴發，一入門就是驚喜。
高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，主題房在室內設計方面非僅只於擺放聯名商品或者局部裝飾零星點綴，而是連同床組傢俱及鏡子、抱枕、燈光等軟裝陳列品皆配合角色明星特色量身製作及選用，以裝置美學呈現空間立體感與精緻度，講求每個細節製造驚喜。
陳素娟說，不只房間設計處處用心，周邊商備品加入限定版的角色圖案更是令人愛不釋手。包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡。另外，礦泉水、咖啡包以及信紙、明信片與文書封套，還可讓房客帶回家珍藏留念。特別的是，飯店還設置專屬「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務。
漢來大飯店這次與三麗鷗合作18個房間總共9間雙人房、4間亞灣家庭房與5間家庭套房三類房型， 坪數從10坪到22坪，房價$12,800起，即日起訂房可享優惠，平日享8折，另為回饋粉絲 ，周一和周二定為Sanrio Day，周一6折、周二7折。訂房服務專線0800-732-266。