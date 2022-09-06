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國科會推青年科普教育！公私攜手開放103科研場域

▲國家科學及技術委員會今（6）日舉辦「2022 Kiss Science—科學開門，青春不悶」科普活動宣傳記者會。（圖／國家科學及技術委員會提供）
▲國家科學及技術委員會今（6）日舉辦「2022 Kiss Science—科學開門，青春不悶」科普活動宣傳記者會。（圖／國家科學及技術委員會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-06 12:41:16

國家科學及技術委員會今（6）日舉辦「2022 Kiss Science—科學開門，青春不悶」科普活動宣傳記者會，宣布自10月1日起，以5個周休假期，陸續開放103個科研場域、逾360場活動，號召全台青年學子，關注台灣與國際科研成果及趨勢，規模為歷年最大。

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「2022 Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動今天在國科會TTA台灣科技新創基地舉行宣傳記者會，活動邀請文化部、農委會、經濟部、教育部、內政部、交通部、衛福部、中研院等代表，以及友達、巨大、台積電、旺宏、筑波醫電等贊助企業代表出席。

國科會主委吳政忠致詞表示，科普需要各部會與公私協力推動，今年的活動有2大特點，第一是邀請到8個部會一起推動，第二是透過與企業公私協力，也利於企業找到新秀。

國科會指出，國科會自108年起，每年均舉「Kiss Science—科學開門，青春不悶」活動，今年已邁入第4屆，預訂自10月1日起，以5個周休假期，陸續開放103個科研場域，並舉辦逾360場活動，規模歷年最大。

國科會表示，今年活動有5大亮點，實體活動遍地開花，今年開放的103個場域遍及全台北中南東各區，且由中研院及各部會規劃者共有61個，約占6成，為全台最具指標性的跨部會實體科研場域開放活動；今年首度邀請業界共襄盛舉，友達、巨大、台積電、旺宏、筑波醫電等企業的展館均加入開放行列，增加活動多元性。

今年首次舉辦高中職學生創意徵件競賽，分「短文寫作」及「短片製作」2組，國科會鼓勵參賽者以年輕視角詮釋場域特色及內涵，激發創意火花，競賽過程亦導入業師培訓機制，盼藉此發掘並培育科學轉譯人才；活動將邀請不同領域專家學者線上開講，以饒富趣味的方式介紹基礎科學、應用科學及前沿科技相關知識；今年提供200個名額供偏鄉學生參觀，並補助其交通費，讓偏鄉學子有機會親臨科研場域。

國科會表示，本次活動以智慧生活、健康促進、環境生態、尖端科技及跨界探索等5大主軸呈現，內容不僅扣合國際熱議焦點、台灣科研發展願景，亦融入人文及永續內涵，藉由寓教於樂的方式，讓民眾學習科技新知。

Kiss Science場域參觀及學生創意徵件活動自即日起開放報名，如有問題，可洽專案聯繫窗口李怡蓁小姐（電話:02-2325-6800分機893，E-mail: [email protected]）。

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