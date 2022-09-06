任政策總顧問為黃珊珊背書 李鴻源：只要非綠沒有不能合
台北市長參選人黃珊珊今（6）日上午召開第二場政策記者會，主軸聚焦於都市更新與台北未來宅等相關政見，並且請來內政部前部長李鴻源擔任「政策總顧問」一職。李鴻源在接受媒體訪問時，被問到前一天才去嘉義替國民黨縣長參選人王育敏站台，是否有機會藍白合？李鴻源話也沒說死，直言「我想只要非綠的，沒有什麼不能合的。」
李鴻源在受訪時指出，只要是非綠的，沒有什麼不能合的。「我是覺得在政見上只要是對國家好的，對台北市是好的，我們都很樂意來提供意見。」李鴻源說，他服務的是市民，而不是特定政黨，自己也不是特定政黨的公務員，「一個有能力執行的人，我很樂意提供我的專業，這也是為了市民、為了國家好。」
「我昨天為王育敏背書，今天跟黃珊珊背書，除了背書給意見以外，更重要的是我要幫大家監督，所以我覺得給我背書也不見得是好事，有很大的壓力。」李鴻源說，大家也不要想得那麼狹隘，跟任何人合作都是有機會的。
至於現場記者追問，「非綠的都能合」是否代表不會支持陳時中？對此李鴻源直言「他要弄馬桶我當然不支持他，因為我不懂。」語畢也引發在場笑聲不斷。不過李鴻源也強調，如果陳時中也想做都更相關政策，他也願意跟他談，不需要先設定不跟誰談。
不過話鋒一轉，李鴻源也意有所指，表示「我要跟你談之前，我要看你過去的紀錄，你有沒有可能做到我才跟你談，你根本不可能做到，我幹嘛浪費我時間？」李鴻源說，自己很樂意跟所有真的想做事的人，都很樂意提供我的專業的協助。