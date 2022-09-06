中華醫大畢業生蘇豈玉國家護理師專技高考榮登榜首

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考出全國護理師高考榜首的好成績，蘇豈玉除了在第一時間和家人分享喜悅，並透過電話把好消息告訴班導和系上老師，更在6日親自返校向導師周家怡、系主任蔡富棉等師長親自致謝，感謝師長們過去5年來的教學與輔導，並在國考準備過程中不時鼓勵及安排複習課、模擬考，讓她加深學習印象，考出好成績。
蘇豈玉表示，榜首是一個榮耀，但未來能將所學的護理知識和專業技能幫助病患，也可以照顧好身邊的家人朋友們的健康，是她時時提醒自己及持續要努力的。現階段會繼續完成二技的學位，畢業後再思考直接進入醫療臨床工作或是讀研究所。蘇豈玉也分享護理師國考的經驗提醒學弟妹，一定要對國考各科的課業學習認真投入、提早做準備，學校上完的課程回家後一定要複習加深印象。此外，寫出自己的讀書計畫，畢業前最後一年至少每天看國考科目數小時的書，讀書一定要理解，有理解很多科目都可以融會貫通，越讀越有效率。
蔡富棉表示，今年護理師專技高考，題型變化多，考生普遍反應題目偏難，甚至也有一說是近7年最難的，全國平均錄取率只有45.31%，蘇豈玉卻考出總分452.5分，平均90.5的高分，在六千多位錄取的考生中名列榜首，相當優秀與難能可貴，更可見她在備考時間的投入與用心，對國考各科目有非常紮實的學習。