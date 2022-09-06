中華醫大畢業生蘇豈玉國家護理師專技高考榮登榜首

今年國家護理師專技高考放榜，中華事科技大學五專護理科應屆畢業生蘇豈玉榮登全國榜首。蘇豈玉返校感謝學校和系上老師的培育，校長孫逸民為蘇豈玉的優秀表現大讚是華醫之光。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲.中華醫大護理系應屆畢業生蘇豈玉以總分452.5分拿下全國護理師高考榜首（圖／記者張振興攝，2022,09,06）

考選部 111 年國家護理師專技高等考試日前放榜，拿下全國最高分、排名榜首的是今年 6 月甫從中華醫大五專部護理科畢業的蘇豈玉，她在這次護理師國考，平均成績超過 90 分，居全國 6018 位新科護理師之首。

考出全國護理師高考榜首的好成績，蘇豈玉除了在第一時間和家人分享喜悅，並透過電話把好消息告訴班導和系上老師，更在 6 日親自返校向導師周家怡、系主任蔡富棉等師長親自致謝，感謝師長們過去 5 年來的教學與輔導，並在國考準備過程中不時鼓勵及安排複習課、模擬考，讓她加深學習印象，考出好成績。

蘇豈玉表示，榜首是一個榮耀，但未來能將所學的護理知識和專業技能幫助病患，也可以照顧好身邊的家人朋友們的健康，是她時時提醒自己及持續要努力的。現階段會繼續完成二技的學位，畢業後再思考直接進入醫療臨床工作或是讀研究所。

蘇豈玉也分享護理師國考的經驗提醒學弟妹，一定要對國考各科的課業學習認真投入、提早做準備，學校上完的課程回家後一定要複習加深印象。此外，寫出自己的讀書計畫，畢業前最後一年至少每天看國考科目數小時的書，讀書一定要理解，有理解很多科目都可以融會貫通，越讀越有效率。