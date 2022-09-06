中市候車亭服務燈　免揮手攔公車超貼心

台中市政府為幫助民眾方便搭車，在136個候車亭設置服務燈，按下要搭的公車號次，候車亭外就會亮起燈號，公車族稱讚「超方便」但像是電梯按紐的神秘數字，也在網路掀起熱烈討論，好奇難道候車亭有電梯？交通局表示，候車亭廣設服務燈啟用後每月使用逾7萬使用次數，以文心路廊使用最為頻繁，今年將再建置100座無障礙候車服務燈系統，預計年底前完工上線服務。

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近來有來自外縣市民眾，到候車亭想搭公車時，發現一整排像電梯按鈕的不規則數字，在網路發文後，引發很多網友熱議，紛對這組像電梯按紐的數字功用提出各種猜測，還有網友半信半疑的詢問，「按了公車真的會停？」

搭車的民眾對台中市政府交通局的設計，提供按下要搭乘的公車號次，不用站到候車亭外招手攔車，直呼「好聰明，有愛心又智慧的候車亭」；交通局今年再追加預算，建置100座無障礙候車服務燈系統，現正進行設置地點勘查，以大型醫院優先考量，方便長者就醫搭公車。

交通局長葉昭甫指出，考量輪椅族或年長者搭乘公車的需求，市府從103年起在石岡區豐勢路及海線沙田路的候車亭設置服務燈，候車民眾按下服務燈，讓公車駕駛員提前掌握該站有民眾候車，避免發生過站不停狀況，也可降低民眾鄰近車道招手攔車的風險。

「為擴大這項友善候車服務，交通局於市區中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興及五權7條路線上，共136處候車亭陸續建置無障礙候車服務燈系統」，交通局進一步說明，候車亭設置路線按鈕或鍵盤供民眾選擇公車路線，按下路線按鈕或輸入公車路線後，即可同時開啟亭內、外服務燈。

亭內小型服務燈顯示無障礙圖示及選擇的路線，亭外大型服務燈則顯示民眾欲搭乘的公車路線，讓司機能提前看到路線服務燈停靠，提供老弱婦孺以及行動不便的民眾更加安全的乘車服務。

葉昭甫表示，候車服務燈上路使用後，民眾普遍反應良好，台中市候車服務燈2.0除了改進第一代服務燈無法指定路線的缺點外，該計畫運用資通訊技術，結合台中公車APP，透過手機也可以無線啟動服務燈，減少接觸公共設備的風險，打造更友善的乘車環境。