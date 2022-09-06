肯定陳其邁努力解決遷村問題 大林蒲鄉親力挺陳其邁連任
「市長重視大林蒲，居民都有感」這是大林蒲沿海6里里長今(6)日上午陪同高雄市長陳其邁前往大林蒲鳳林宮參香時共同的心聲，大林蒲與會里長除肯定陳其邁多次來到大林蒲傾聽民意，用誠意化解民眾疑慮，解決遷村問題外，也認為陳其邁重視大林蒲，居民都有感，因此六位里長全力支持連任，希望市長連任後，能替居民爭取更好遷村權益。
小港區里長主席張宇讚表示，針對大林蒲民眾關心的遷村問題，高雄市政府已召開三次地方說明會，每場陳其邁市長都親自主持，居民對於遷村的期待市府團隊都有聽進去，市長也有承諾鄉親未來將持續就遷村計畫蒐整各方意見、再精進方案與中央磋商，協助地方爭取到最優惠條件，讓大家都滿意，以歡喜的心情換新厝。
張宇讚里長提到，市長多次走訪大林蒲沿海六里深受地方肯定。市府團隊積極回應民意，正視大林蒲遷村議題並顧及在地民眾權益，稱讚陳其邁是勇於任事的地方大家長，他全力支持市長連任。
關心大林蒲遷村不遺餘力的洪富賢里長，也肯定陳其邁市長對大林蒲的重視，是解決問題的市長。他認為遷村是地方的大事，希望市長繼續傾聽地方意見。
遷村議題對沿海六里鄉親來說是首要關心的事，因此，今天大林蒲的里長們站出來表態力挺陳其邁，希望未來市長能繼續為遷村計畫來努力，為大林蒲鄉親爭取最大福祉。
陳其邁今天上午前往大林蒲鳳林宮，由大林蒲沿海6里里長，包括張宇讚、黃文裕、李月雲、許再生、洪富賢、陳信雄，及廟方主委張永城陪同參香。