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快訊／本土確診+36393！死亡個案增21人　境外移入314例

▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情資訊。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明最新疫情資訊。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 14:02:032022-09-06 14:03:54

中央流行疫情指揮中心今天（6日）宣布，本土新增36393例COVID-19確診病例，另外有314例境外移入、21例死亡個案。

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▲指揮中心表示，本土新增36393例確診，死亡增加21人。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，本土新增36393例確診，死亡增加21人。（圖／指揮中心）
指揮中心表示，今日新增之36,393例本土病例，為16,699例男性、19,670例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,795例)，臺北市(4,606例)，臺中市(4,574例)，桃園市(3,588例)，高雄市(2,894例)，臺南市(2,183例)，彰化縣(1,540例)，新竹縣(1,045例)，屏東縣(993例)，苗栗縣(925例)，新竹市(894例)，宜蘭縣(884例)，雲林縣(854例)，花蓮縣(758例)，基隆市(660例)，南投縣(581例)，嘉義縣(555例)，嘉義市(369例)，臺東縣(331例)，澎湖縣(186例)，金門縣(156例)，連江縣(22例)。

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為13例男性、8例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月4日至9月3日，死亡日期介於8月25日至9月3日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增314例境外移入個案中，為166例男性、148例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，韓國(9例)，印尼(7例)，新加坡(6例)，泰國(5例)，德國(4例)，馬來西亞(3例)，以色列、柬埔寨、香港、美國及印度(各2例)，西班牙、紐西蘭、孟加拉國、土耳其、加拿大及菲律賓 (各1例)移入，另242例感染國家調查中。入境日期介於今年8月6日至9月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,492,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,981,611例排除)，其中5,503,725例確診，分別為29,391例境外移入、5,474,280例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,115例COVID-19死亡病例，其中10,099例本土，個案居住縣市分布為新北市2,148例、臺北市1,134例、臺中市1,015例、高雄市946例、臺南市778例、桃園市767例、彰化縣594例、屏東縣411例、雲林縣320例、南投縣297例、苗栗縣246例、嘉義縣237例、基隆市222例、宜蘭縣203例、花蓮縣及嘉義市各166例、新竹縣159例、臺東縣143例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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