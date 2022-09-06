中市烤肉區僅開放2處　盧秀燕籲「防疫」過佳節

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盧秀燕說，台中市中秋防疫規範參考中央的中秋防疫指引。第一，老人、幼兒未打疫苗者，建議不要參加活動；第二，為平衡民眾需求和防疫安全，今年僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」、「北屯中正露營區」2處供民眾烤肉，其餘綠地、公園、園道等都禁止烤肉，除拍照、用餐外，全程應佩戴口罩；第三，中秋期間參加活動，不得逐桌敬酒、敬茶。
第四，因應人潮各營業場所應加強清消，保護消費者，也保護員工。市府8月15日起也推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，補貼台中餐飲業者每家5,000元的清消成本，鼓勵業者加強清消營業場所，建立安心的餐飲環境，保障消費者、員工。盧指出，新冠疫情仍未完全遠離，近期BA.4、BA.5持續升溫，提醒市民不管出門在外或回家後，多加留心防疫，佩戴口罩，勤洗手。
盧秀燕也提到，因應高齡社會到來，城市的長照力特別重要，2022《康健》城市長照力大調查中，台中市榮獲六都組第一名。台中市除長照服務據點數為全國第一，長照服務涵蓋率平均值更達70%以上，遠超過全國長照服務涵蓋率平均67%，非常難得！
盧秀燕說，台中市109年領先全國推出「台中市長照即時通APP」，今年並e化升級為2.0版，簡化、透明申請流程，也使操作介面更加簡單，讓銀髮族、失能者及照顧者都能輕鬆查詢資訊，並新增「長照接送」功能，透過APP即可預約長照交通車，還有貼心提醒服務，預告交通車到達時間，減少等候。市府體貼部分民眾不熟悉線上操作，採實體和線上雙軌並行，民眾可撥打「1966長照專線」，有專人提供服務，另「台中市政府e櫃台」也可線上申請。