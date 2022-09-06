中市烤肉區僅開放2處　盧秀燕籲「防疫」過佳節

中秋連假將至，市長盧秀燕今 (6) 日於市政會議表示，參考中央的中秋防疫指引，台中市今年烤肉區域僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」、「北屯中正露營區」 2 處，並建議未施打疫苗的長者、幼童不要參加活動，也嚴禁逐桌敬酒或敬茶，提醒市民過節同時仍要好好「防疫」，在防疫不鬆懈原則下，和家人安心共度美好佳節，祝福所有市民朋友中秋節快樂，月圓人團圓，平安、幸福。

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盧秀燕說，台中市中秋防疫規範參考中央的中秋防疫指引。第一，老人、幼兒未打疫苗者，建議不要參加活動；第二，為平衡民眾需求和防疫安全，今年僅開放「清水鰲峰山公園烤肉區」、「北屯中正露營區」 2 處供民眾烤肉，其餘綠地、公園、園道等都禁止烤肉，除拍照、用餐外，全程應佩戴口罩；第三，中秋期間參加活動，不得逐桌敬酒、敬茶。

第四，因應人潮各營業場所應加強清消，保護消費者，也保護員工。市府 8 月 15 日起也推出「台中市餐飲安心吃振興補貼」，補貼台中餐飲業者每家 5,000 元的清消成本，鼓勵業者加強清消營業場所，建立安心的餐飲環境，保障消費者、員工。盧指出，新冠疫情仍未完全遠離，近期 BA.4 、 BA.5 持續升溫，提醒市民不管出門在外或回家後，多加留心防疫，佩戴口罩，勤洗手。

盧秀燕也提到，因應高齡社會到來，城市的長照力特別重要， 2022 《康健》城市長照力大調查中，台中市榮獲六都組第一名。台中市除長照服務據點數為全國第一，長照服務涵蓋率平均值更達 70% 以上，遠超過全國長照服務涵蓋率平均 67% ，非常難得！