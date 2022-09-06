張善政昔農委會計畫涉抄襲NCC　綠批非合理使用

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郭國文提醒，張善政當時為計畫主持人，該角色為專案中最高管理者，但計劃案卻是以大抄小、要新給舊，計畫需求說明所提出規劃報告要供農委會資訊化發展參酌，是有明確目標導向，契約書也寫得很清楚不得抄襲、瓢竊，張善政卻對外稱這是合理使用，不願積極面對。
黃世杰也說，計畫合約精神內容中，主持人對最終提案報告有完全審核與負責的義務，經費約1700萬元的報告書60頁，抄襲就將近30頁，而被抄襲的報告只花了98萬元，張善政卻是一字不漏的抄襲，為替人民的納稅錢把關，不能接受張這樣的說明。
黃世杰也舉例，張善政計畫內容全抄襲NCC2006年報告，過時2年的數據也繼續沿用不更改，2009年報告內文甚至提及「預計於2007年推出與Setanta體育頻道合作的體育專業服務」等字句，資訊內容完全沒有更新還領這麼多錢，此外關於Ｗebstv內容提到，現今已擁有超過820萬名註冊會員以及80萬名付費收視戶，張善政報告連過時數據也沿用，內容全抄。
黃世杰說，張善政把責任推給宏碁或其他團隊成員，甚至推給當時發包的農委會主委蘇嘉全，並稱農委會有驗收，是在蘇任內完成，這都是錯誤的說法，籲張誠實面對並向全體民眾交代。