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張善政昔農委會計畫涉抄襲NCC　綠批非合理使用

▲民進黨立院黨團召開記者會再批張善政昔計畫報告抄襲NCC，非合理使用。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）
▲民進黨立院黨團召開記者會再批張善政昔計畫報告抄襲NCC，非合理使用。（圖／翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-06 13:51:18

國民黨桃園市長參選人張善政日前遭媒體報導，過去執行農委會研究計畫，經費約1700萬元的報告書中，有60頁子報告涉抄襲國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院執行報告，民進黨立院黨團今（6）日再度召開記者會，強調張是當時該案計畫主持人，為專案中最高管理者角色，卻拿宏碁當做盾牌，國民黨更稱這是多人計畫，企圖將張邊緣化，呼籲張誠實面對並向全體民眾交代。

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民進黨立法院黨團書記長郭國文與副幹事長黃世杰今日召開記者會，郭國文指出，研究計畫抄襲案延燒至今超過一個禮拜，張卻拿宏碁當盾牌，國民黨更稱這是12人的計畫，企圖把張善政邊緣化，張善政直到昨日才對外說明是合理使用。

郭國文提醒，張善政當時為計畫主持人，該角色為專案中最高管理者，但計劃案卻是以大抄小、要新給舊，計畫需求說明所提出規劃報告要供農委會資訊化發展參酌，是有明確目標導向，契約書也寫得很清楚不得抄襲、瓢竊，張善政卻對外稱這是合理使用，不願積極面對。

黃世杰也說，計畫合約精神內容中，主持人對最終提案報告有完全審核與負責的義務，經費約1700萬元的報告書60頁，抄襲就將近30頁，而被抄襲的報告只花了98萬元，張善政卻是一字不漏的抄襲，為替人民的納稅錢把關，不能接受張這樣的說明。

黃世杰也舉例，張善政計畫內容全抄襲NCC2006年報告，過時2年的數據也繼續沿用不更改，2009年報告內文甚至提及「預計於2007年推出與Setanta體育頻道合作的體育專業服務」等字句，資訊內容完全沒有更新還領這麼多錢，此外關於Ｗebstv內容提到，現今已擁有超過820萬名註冊會員以及80萬名付費收視戶，張善政報告連過時數據也沿用，內容全抄。

黃世杰說，張善政把責任推給宏碁或其他團隊成員，甚至推給當時發包的農委會主委蘇嘉全，並稱農委會有驗收，是在蘇任內完成，這都是錯誤的說法，籲張誠實面對並向全體民眾交代。

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