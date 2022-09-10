全球富豪榜首位越南富豪是他　窮小子從攤販變泡麵大王

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這位平凡無奇的學霸，在大學時和女友結婚，然後前往烏克蘭，以1萬元美金的資本開設越南餐館，並且賣起泡麵。由於烏克蘭並沒有很多泡麵，潘日旺在多次推廣下累積客人，並且迅速獲得廣大迴響，他靠著賣泡麵而致富。發現商機的他，果斷關閉在當地很夯的越南餐館，借上月利息8%的高利貸，在1993年創立了Technocom食品公司，開始生產方便麵，連泡麵的脫水配料生產也不放過。隨著生意的成功，潘日旺逐漸增加生產線，從方便麵到土豆泥，即食類食品一度增加到100多種，出口全球30多個國家，擁有超過3000名員工。
雖然在烏克蘭起家，但潘日旺還是很想念越南，時常回越南度假。2000年時，潘日旺來到越南的海濱城市芽莊。那時越南躲過了1997年亞洲金融危機，政府正進行市場改革，鼓勵發展私營企業，經濟一片向好，他決心用賺到的錢投資越南的房地產。
2001年，潘日旺創立了旅遊地產品牌Vinpearl，隔年又創立了商業和住宅地產品牌Vincom。潘日旺在越南的第一筆投資，就是在芽莊建一個豪華度假村。雖然口袋不差錢，但潘日旺在投資和經營上相當認真。項目開工前，他親身去做市場調查，住進了泰國普吉島一家豪華度假村，學習別人是怎麼經營的，甚至在行李箱裡藏了一把螺絲刀，把酒店房間裡的配件都拆下來，仔細研究。
從2001到2007年，越南GDP平均增速接近7%，這時候越南加速城鎮化，民眾買房熱情高漲，房地產高速上漲，潘日旺也賺得盆滿缽滿，但2008年爆發的金融危機，讓他也遭受挫折，因此讓潘日旺決定從房地產大亨，逐漸投資科技、教育、汽車和醫療等產業，好分散投資風險。由於潘日旺將觸角伸向其他領域，逐漸打造了一個產業帝國。
潘日旺的投資觀念中，他覺得越南人和中國人都比較實際，認為實體的物品才是最安全的投資。股票漲漲跌跌，辛苦賺的錢可能一夕之間就變成廢紙。可是房子這種生活必需品，雖然也有跌幅和風險，但確實帶給民眾比較強烈的安全感，這也是他的商業帝國以房地產為大宗的主要原因。
雖然第一個投資觀念很東方，但「潘氏哲學」第二條卻很西方，潘日旺不扯裙帶關係和暗箱操作。《富比士》雜誌曾貼身近訪潘日旺，認為潘日旺其實是典型的西方商人。潘日旺聘僱麥肯錫擘劃企業遠景，他的公司先在新加坡上市，然後再回歸越南股市。
中西合璧的商業策略，使他逐漸成為越南首富。雖然2008年越南股市大跌，但這絲毫沒有影響Vingroup集團。到了2013年年初，越南胡志明市證交所基準指數上漲了20%以上，超過摩根士丹利資本國際除日本外的亞洲指數（MSCI Asiaex-Japan）的4倍，已經出現逆轉。
和其他富豪相比，潘日旺最特別和不同的地方，就是希望能建立一個越南品牌Vingroup。「這樣就能在國際舞臺上展示身為越南人的驕傲。」他還在越南建立了第一個非營利性的企業慈善基金，花費700億越南盾去照顧越戰中喪失孩子的母親、殘缺的家庭以及修葺破敗的房屋。除了積累財富，潘日旺也熱衷於越南文化的復興，甚至投資了足球學校。潘日旺的人生宛如傳奇，從窮小子逐漸變泡麵大王，最後變成坐擁越南房地產和各大產業的越南首富，比電影還要曲折離奇。