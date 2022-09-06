女通緝斜槓人生網拍女裝兼販毒　住處如小型毒品雜貨店

高雄市 1 名綽號 「 小玲 」 的李姓女子曾因毒品罪遭判 11 年 11 月，被通緝後斜槓網拍女裝躲警通緝，私下卻持續販毒，高市刑大獲報前往住處查緝，當場查獲大麻、安非他命、一粒眠、毒咖啡包及 俗稱 G 水、神仙水 的液態搖頭丸等各式毒品，現場宛如小型毒品雜貨店，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高市刑大在李女住處當場查獲包括大麻、安非他命、第二級毒品液態搖頭丸、一粒眠、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，電子磅秤、封口機、現金2萬8600元。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高市刑大今天召開記者會指出，該大隊偵六隊日前接獲線報，指綽號「小玲」的李女涉嫌販毒，上月前往李女高雄三民區住處查緝，並在她的掀蓋椅子內查獲包括警方在化妝箱和拉合式椅凳內查獲大批毒品，包括大麻 5 包（ 50 多公克）、安非他命 14 包（約 450 公克）第二級毒品液態搖頭丸 12 瓶、一粒眠 58 顆、 K 他命 1 包（ 4 公克）、毒品咖啡包 95 包（約 450 公克）、電子磅秤 6 台、封口機 1 台、現金 2 萬 8600 元。

▲李女試圖一邊從事網拍女裝以店到店的買賣模式經營減少外出，一邊卻重操舊業幹起販毒老本行。（圖／記者郭凱杰翻攝）

警方調查，李女曾因毒品案遭判刑 11 年 11 個月，但因拒不到案執行，今年 4 月遭雄檢發布通緝；不料她在逃亡期間過起斜槓人生，試圖一邊從事網拍女裝以店到店的買賣模式經營減少外出，一邊卻重操舊業幹起販毒老本行。