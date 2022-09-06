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女通緝斜槓人生網拍女裝兼販毒　住處如小型毒品雜貨店

▲李姓女藥頭遭通緝期間仍持續販毒，高市刑大日前在其住處起出各式毒品，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲李姓女藥頭遭通緝期間仍持續販毒，高市刑大日前在其住處起出各式毒品，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-06 16:00:00

高雄市1名綽號小玲的李姓女子曾因毒品罪遭判1111月，被通緝後斜槓網拍女裝躲警通緝，私下卻持續販毒，高市刑大獲報前往住處查緝，當場查獲大麻、安非他命、一粒眠、毒咖啡包及俗稱G水、神仙水的液態搖頭丸等各式毒品，現場宛如小型毒品雜貨店，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

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▲高市刑大在李女住處當場查獲包括大麻、安非他命、第二級毒品液態搖頭丸、一粒眠、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，電子磅秤、封口機、現金2萬8600元。。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市刑大在李女住處當場查獲包括大麻、安非他命、第二級毒品液態搖頭丸、一粒眠、K他命、毒品咖啡包等各式毒品，電子磅秤、封口機、現金2萬8600元。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市刑大今天召開記者會指出，該大隊偵六隊日前接獲線報，指綽號「小玲」的李女涉嫌販毒，上月前往李女高雄三民區住處查緝，並在她的掀蓋椅子內查獲包括警方在化妝箱和拉合式椅凳內查獲大批毒品，包括大麻5包（50多公克）、安非他命14包（約450公克）第二級毒品液態搖頭丸12瓶、一粒眠58顆、K他命1包（4公克）、毒品咖啡包95包（約450公克）、電子磅秤6台、封口機1台、現金28600元。

▲李女試圖一邊從事網拍女裝以店到店的買賣模式經營減少外出，一邊卻重操舊業幹起販毒老本行。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲李女試圖一邊從事網拍女裝以店到店的買賣模式經營減少外出，一邊卻重操舊業幹起販毒老本行。（圖／記者郭凱杰翻攝）
警方調查，李女曾因毒品案遭判刑1111個月，但因拒不到案執行，今年4月遭雄檢發布通緝；不料她在逃亡期間過起斜槓人生，試圖一邊從事網拍女裝以店到店的買賣模式經營減少外出，一邊卻重操舊業幹起販毒老本行。

高市刑大大隊長洪松田呼籲，時下新興毒品多混合摻雜多樣毒品，施用易導致幻覺、妄想、心跳加速、四肢麻木、肌肉僵硬，甚至誘發暴力行為，民眾切莫因好奇施用，乃至戕害自身健康，誤觸法網。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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