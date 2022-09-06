女通緝斜槓人生網拍女裝兼販毒 住處如小型毒品雜貨店
高雄市1名綽號「小玲」的李姓女子曾因毒品罪遭判11年11月，被通緝後斜槓網拍女裝躲警通緝，私下卻持續販毒，高市刑大獲報前往住處查緝，當場查獲大麻、安非他命、一粒眠、毒咖啡包及俗稱G水、神仙水的液態搖頭丸等各式毒品，現場宛如小型毒品雜貨店，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。
高市刑大今天召開記者會指出，該大隊偵六隊日前接獲線報，指綽號「小玲」的李女涉嫌販毒，上月前往李女高雄三民區住處查緝，並在她的掀蓋椅子內查獲包括警方在化妝箱和拉合式椅凳內查獲大批毒品，包括大麻5包（50多公克）、安非他命14包（約450公克）第二級毒品液態搖頭丸12瓶、一粒眠58顆、K他命1包（4公克）、毒品咖啡包95包（約450公克）、電子磅秤6台、封口機1台、現金2萬8600元。
警方調查，李女曾因毒品案遭判刑11年11個月，但因拒不到案執行，今年4月遭雄檢發布通緝；不料她在逃亡期間過起斜槓人生，試圖一邊從事網拍女裝以店到店的買賣模式經營減少外出，一邊卻重操舊業幹起販毒老本行。
高市刑大大隊長洪松田呼籲，時下新興毒品多混合摻雜多樣毒品，施用易導致幻覺、妄想、心跳加速、四肢麻木、肌肉僵硬，甚至誘發暴力行為，民眾切莫因好奇施用，乃至戕害自身健康，誤觸法網。
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