才剛脫單！鹿希派火速擁「比基尼辣妹」網虧：要跟憲哥說
綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派，日前被爆料與交往多年的模特兒女友「水兒」分手，而老爸也證實此事，一度掀起粉絲熱議。怎料，鹿希派的心情似乎不受影響，更在個人臉書上PO出一張和辣妹們的合照，還被網友們笑虧：「我要跟憲哥說！」
鹿希派在臉書上PO出一張讓人羨慕的照片，只見他一臉享受的對著鏡頭開心比YA，而左右卻分別站了身材火辣又性感的比基尼正妹，屁股蛋通通露出來見客，據悉，原來是因為工作的關係，鹿希派才會和兩名辣妹同框合影，近幾天也都有分享工作的照片。
照片一出，大家通通嗨喊「太辣了吧」、「舞告派」、「炫耀文」、「沒有標記放福利」、「哥，保重身體！」更有人笑虧「我要跟憲哥說」。
據了解，鹿希派和前女友水兒，兩人從高中就開始交往，至今長達6年多，而在今年年初時就有明顯透露出分手端倪，當時水兒在IG直播中談到，兩人歷經3年多來的遠距離戀情，分隔台灣、美國兩地，不僅吵架次數沒有減少，還有很多事情都在磨合，結果日前才證實分手消息。
鹿希派的老爸吳宗憲，也向《NOWnews》證實此事，他說「哈哈哈，我是個不及格的老爸，我也是看新聞才知道，容易文創（公司）對於藝人的私生活是不會多加置喙的。」但也強調藝人一路走來，最重要的是「學習」而不只是「擔綱演出」，依舊力挺兒子。（編輯：詹鎰睿）