老花不是老人專利？眼科醫曝「下移到35歲」：5警訊中標

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林芸萱院長點出，其實微老花是有警訊的，提供5點供民眾自我檢視參考，包含「看書、螢幕、手機時，眼睛容易覺得疲勞、酸脹，甚至頭痛的狀況」、「看東西時難對焦、覺得模糊，特别是在看遠看近突然轉換時」、「在夜間、昏暗光線下，視力變差看不清楚」、「日常生活中會不經意的想要摘下眼鏡」、「看書報文字時，會拿遠一點來看」。林芸萱院長提醒：「如果5項中出現2項，建議要找眼科醫師進一步檢查。」
年紀輕輕就進入老花怎麼辦呢？林芸萱院長解釋，通常微老花到真正的老花之間需要幾年的漸進過程，在這期間若配戴「漸進鏡片」、做好視力上的調節與防護，效果就會像幫眼睛凍齡一樣。《NOWnews今日新聞》記者實地走訪「知明度眼鏡行」詢問業者張先生，他同樣表示如果輕忽警訊的話，嚴重則可能會加重視力，眼睛會更加疲勞有負擔。
對此，法國依視路旗下兩大鏡片品牌Nikon、萬里路看中這個商機，推出最新研發的2022全新黑科技，包含「萬里路通用型MAX漸進鏡片」、「Nikon高精度鏡片」等，不論在清晰度、寬廣度，以及毫無視差的遠、中、近視覺轉換，都能精準符合人體用眼特性，讓進入輕熟視力期的民眾輕鬆重拾原有的視力，連40歲凍齡女神楊千霈用過也嘖嘖稱奇，大讚沒想到老花眼鏡也能搭配「OOTD」，化身時尚單品配件。