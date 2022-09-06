COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

老花不是老人專利？眼科醫曝「下移到35歲」：5警訊中標

▲近年眼科醫界發現老花眼年齡層下移，年近40歲就恐有「微老花」。（圖／NOWnews資料照片）
▲近年眼科醫界發現老花眼年齡層下移，年近40歲就恐有「微老花」。（圖／NOWnews資料照片）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-06 16:01:10

你認為「老花眼」離你還有多久呢？眼科醫界近年發現老花狀況下移35歲至40歲，透露近40歲的民眾視力開始「朦朧美」，不用懷疑，你的視力很有可能正開始進入下個階段「輕熟視力期」。對此高端眼科診所林芸萱院長指出5大警訊可能是「微老花」，中標2項就建議就醫檢查；知明度眼鏡行業者張先生也呼籲民眾不要輕忽，嚴重可能會加重視力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林芸萱院長今（6）日指出，許多國人在年近40時開始感到無法看得像以前一樣清楚，不少人誤以為是手機等3C產品看太多導致視力加重，對此林芸萱院長解釋其實並不然，真正的原因是40歲左右視力就會開始進入「輕熟視力期」，眼睛的水晶體、肌肉調節能力會逐漸變差，進而影響眼睛對近距離景物的對焦能力，也就是我們常說的「微老花」。

林芸萱院長點出，其實微老花是有警訊的，提供5點供民眾自我檢視參考，包含「看書、螢幕、手機時，眼睛容易覺得疲勞、酸脹，甚至頭痛的狀況」、「看東西時難對焦、覺得模糊，特别是在看遠看近突然轉換時」、「在夜間、昏暗光線下，視力變差看不清楚」、「日常生活中會不經意的想要摘下眼鏡」、「看書報文字時，會拿遠一點來看」。林芸萱院長提醒：「如果5項中出現2項，建議要找眼科醫師進一步檢查。」

年紀輕輕就進入老花怎麼辦呢？林芸萱院長解釋，通常微老花到真正的老花之間需要幾年的漸進過程，在這期間若配戴「漸進鏡片」、做好視力上的調節與防護，效果就會像幫眼睛凍齡一樣。《NOWnews今日新聞》記者實地走訪「知明度眼鏡行」詢問業者張先生，他同樣表示如果輕忽警訊的話，嚴重則可能會加重視力，眼睛會更加疲勞有負擔。

對此，法國依視路旗下兩大鏡片品牌Nikon、萬里路看中這個商機，推出最新研發的2022全新黑科技，包含「萬里路通用型MAX漸進鏡片」、「Nikon高精度鏡片」等，不論在清晰度、寬廣度，以及毫無視差的遠、中、近視覺轉換，都能精準符合人體用眼特性，讓進入輕熟視力期的民眾輕鬆重拾原有的視力，連40歲凍齡女神楊千霈用過也嘖嘖稱奇，大讚沒想到老花眼鏡也能搭配「OOTD」，化身時尚單品配件。

▲法國鏡片大牌依視路看準輕熟視力商機，強推2022全新黑科技漸進鏡片，盼能改變國人以往配戴老花眼鏡的不適感與刻板印象。（圖／記者汪睿琦攝）
▲法國鏡片大牌依視路看準輕熟視力商機，強推2022全新黑科技漸進鏡片，盼能改變國人以往配戴老花眼鏡的不適感與刻板印象。（圖／記者汪睿琦攝）

姓名同音「這4字」！滷鮑魚買一送一、生食級干貝吃到飽

疫情升溫！「口服藥物」發放6827人份　創6/27以來新高

死亡＋21！16歲女確診後隔10天病逝　有慢性神經系統病史

午後雷雨準備炸裂！「8縣市」發大雨特報　北部全天有雨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀