楊丞琳昔遭軟封殺！「抗戰才8年」失言 登台被觀眾狂噓
個性直率的楊丞琳，容易心直口快說出驚人之語，這次提及在台灣吃海鮮是奢侈的，引發網友瘋狂吐槽，掀起眾人大啖美食的「海鮮之亂」，她在節目上也坦言就讀高中時就出道賺錢養家，「小時候書讀不多 ，真的太早就出來工作了」，2003年主持《我猜我猜我猜猜猜》時，也失言說過「對日抗戰才8年」遭到中國網友怒轟，付出代價甚鉅。
當時，吳宗憲搭檔阿雅、楊丞琳主持《我猜》，知識豐富的憲哥突然天外飛來一筆，提問楊丞琳知道抗日戰爭打了多少年嗎？她卻遲遲回答不出來，吳宗憲解答是8年，想不到楊丞琳竟脫口而出「8年而已喔」，讓憲哥氣得要飛踢她，楊丞琳當下趕緊打圓場，謙稱「你知道我為什麽要去演戲了吧！因為我書讀得少」，現場觀眾在幽默氛圍下並未介意這段言論。
不過此話隔了幾年傳回中國，遭到網友強烈抨擊，質疑她不愛國，雖未遭到強硬封殺，楊丞琳卻遭到輿論的冷暴力對待，參加頒獎典禮時，記者們故意不向她提問，表演時觀眾投以噓聲，她只能硬ㄍㄧㄥ著表演完，回到飯店才敢難過大哭。這個揮之不去的陰霾，一直籠罩了15多年。
直到2017年，某位娛樂博主提及此事時，她主動回覆該網友，公開坦承錯誤：「當年的錯誤我已深刻反省，即便我不是認為抗戰打得不夠久，但我願意承認錯誤。因為我就是回答錯了，我不知道博主是為了讓大眾看到真相，保持著這些年被扭曲原意而發這篇。還是為了熱搜正熱讓大家好繼續罵我，這些都不重要了。記取錯誤的教訓，專注自己的工作，才重要。謝謝大家！」 她2019年嫁給李榮浩後，以「大嫂」的形象拉近與網友距離，這段往事才逐漸被淡忘。