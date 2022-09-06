因應氣候變遷　水利署多管齊下提升供水韌性

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水利署進一步說明，南部水庫蓄水仍有待提升，以利穩定枯水期供水，經台大人工增雨服務團經數值模式及軌跡分析，今日於仁義潭、曾文水庫施作人工增雨，有利催化曾文集水區上游以及荖濃溪中上游的午後對流雲系，預估對曾文至烏山頭水庫集水區可以帶來更多雨量，水利署隨即在上午9時通知2水庫人工增雨作業小組進行準備待機作業，盼能為水庫蓄存更多的水量。
水利署針對供水穩定問題提到，台灣因都市化造成人口集中，都會區用水需求快速成長，再加上近年來極端氣候頻繁發生，對供水安全更是嚴峻挑戰。
水利署表示，透過細緻水資源管理的方式，日日監看水情變化，滾動檢討各項節水調度措施，並與農田水利署合作，在滿足農業用水下進行加強灌溉管理。
此外，水利署還將2020年至2021年百年大旱間抗旱經驗納入「台灣各區水資源經理基本計畫」，積極趕辦各項水資源建設，如因地制宜增設人工湖、開發伏流水等多元水源，並推動不受降雨影響的再生水及海淡水等新興水源，以及多條備援管線強化區域供水穩定，以提升各地區供水韌性。
水利署強調，除了持續推動水資源各項工作外，既有設施改善也在積極辦理，像是自來水漏水改善，整體目標於2031年將漏水率降至10%。另外，針對水庫淤積問題，也由前瞻計畫辦理石門、曾文、南化及白河等水庫防淤隧道設施，興建總經費達121億元。
至於水庫清淤部分，在今（2022）年投入經費約21億元，近5年共投入58億元，截至8月底已清淤1,056萬立方公尺，為近5年平均值868萬立方公尺的1.2倍。
水利署補充提到，為了宣導降低缺水風險及企業社會責任等觀念，透過用水計畫查核機制提升廠商回收率及使用再生水，並加強掌握區域供需情形，作為未來水資源推動依據，提高水資源有效利用，同時也呼籲社會大眾節水，齊心面對氣候變遷的挑戰。