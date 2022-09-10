巧手「玩遍」世界！剪紙+吸睛攝影 英男坐擁50萬粉絲
生活到處都充滿巧思，只要肯動腦、會動手，看似不起眼的小興趣，也能為平淡的日子增添許多趣味色彩！英國有位30多歲的男子，因為喜歡剪紙，某次無意間將自己剪出來的小作品，跟倫敦的大笨鐘（Big Ben）合照上傳到網路，沒想到就此爆紅，還有全球知名的私人旅遊指南出版社找他合作，贊助他部分環遊世界的旅程，也拍出更多令人驚豔的作品。
李奇‧麥柯爾（Rich McCor），本身是名職業攝影師，來自英國的他，對於倫敦有哪些標誌性地標瞭如指掌，也因此衍伸出「想用一種前所未有的方式拍攝倫敦」的想法，而整件事情的起點，其實就源於1張巧妙放置在倫敦大笨鐘上的錶帶剪紙照片。
數年前的某一天，麥柯爾在大笨鐘前完成拍攝作業，一對父女走了過來，好奇的詢問他剛在拍什麼，並要求能否看看照片，麥柯爾向他們展示自己的「作品」後，對方鼓勵他，可以多製作這類的趣味小品，讓人透過不一樣的視角來欣賞倫敦甚至是其他城市，麥柯爾經過思考，覺得既能結合剪紙的嗜好、攝影的專業，何樂不為？
幸運的是，在麥柯爾牛刀小試，成功於短時間內吸引成千上萬的IG粉絲後，很快就有贊助商找上門，全球知名的私人旅遊指南出版社《孤獨星球》（Lonely Planet）聯繫上他，贊助了他遊歷歐洲的部分行程，讓他可以將作品觸角延伸到巴黎、斯德哥爾摩、哥本哈根和其他知名城市。
羅馬競技場、佛羅倫斯「沉思的大衛」雕像、比薩斜塔、巴黎凱旋門、巴黎羅浮宮....很快的，麥柯爾的足跡便不再侷限於歐洲地區，也到了美國、巴西、杜拜、甚至亞洲。1張在東京拍攝的剪紙照片，黑色的哥吉拉站在高樓之中，仰天長嘯的模樣，帶入感十足；還有將東京知名的晴空塔轉變為少女演奏用的長笛，亦令人十分驚艷。
什麼都拍，什麼都不奇怪，麥柯爾走到哪就玩到哪，IG上追蹤他的人也越來越多，到了2022年，他已坐擁超過50萬名的粉絲。
雖然名氣越來越大，但麥柯爾並沒有因此就跌入名利場的陷阱，對他來說，這些作品結合了他對生活的熱愛，以及對嗜好、專業的靈活運用，也開發了他更多探索世界的動力；至於走紅後被賦予的藝術家的頭銜，他則完全不看重，因為他一向秉持腳踏實地、享受生活的原則，不曾因名聲而有所改變。