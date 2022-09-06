華航歐美夯航點Q4增班！12月起開全新航線直飛宿霧

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在旅遊商品商面，華航全新推出的自由行2.0進化版《華航機微酒》，2人以上即可成行，適用範圍遍及東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、首爾、新加坡、曼谷、峇里島、檳城、吉隆坡 11大亞洲熱門航點，讓旅客享優惠、樂自由，依個人喜好，隨心特調一趟屬於自己的旅行。
華航台灣地區行銷協理陳雅妮指出，我國旅遊的人數受限於邊境管制量是減少的，另外在也產生的質的改變，因應這樣的需求，華航也重新佈局，舊金山和洛杉磯會恢復每天一班直飛的規模，華航過去不斷強調「歐洲全面直飛」，其實客人想要出國有需求的改變，包含彈性、自主性與安全性，品牌從8月底推出了自由行2.0方案《華航機微酒》，主要針對2人以上就可以說走就走，航點包含東北亞、東南亞、西歐等，除了機加酒外，在日本也推出了地鐵套票加購服務，同時也會隨時推出新產品以因應市場需求。
11月1日起，華航法蘭克福航線天天直飛德國，當地機場位置適中，旅客除可取得華航＋德航2段登機證外，亦可選擇快速轉乘德鐵。放射路線輕鬆縮小間距直達德國 13 大主要城市，空陸接轉超便利，品牌也並貼心提供德鐵全艙級單一價1,000元新台幣，讓旅客轉乘旅途更舒適，機票開立後，即可上網報到取得車票，讓行程更順暢。
針對國人喜愛的日本，華航特别與 JR西日本聯手推出交通套票，提供國人超值的獨家優惠，只要購買「華航機票+JR 西日本關西廣域鐵路周遊券」套票，即可享有600至1600元的優惠折扣，亦可選擇含阿倍野 HARUKAS300 展望台、大阪梅田空中庭園展望台、或是京都鐵道博物館門票的套票，最高可省2000元。