林耕仁碩論涉抄襲　柯建銘籲校方1個月完成調查

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯建銘指出，這些資料包含學歷證明，即使選舉是選賢與能，是選能力、不是選學歷，但不實的資料，確有欺瞞選民之嫌，林耕仁登記參選時口口聲聲稱「不是抄的！」不料沒過幾天，就被爆出論文抄襲事件。
柯建銘強調，林耕仁陽明交大論文54頁中，高達31頁大規模文字與圖表抄襲、改寫、錯誤引用、複製貼上等情形，情節誇張令人震驚，籲林不該逃避向市民說明的責任跟義務，「不願面對大眾的候選人，試問要如何爭取選民的支持？」
柯建銘也指出，陽明交大學倫會，由交大學術倫理與研究誠信辦公室主任周倩主持，而周倩應比照台大、中華，在一個月內完成案件調查公佈結果的效率，儘速啟動學倫調查，抄襲事件因選舉而起，也應該在選舉前結束，相信台大、中華做得到，陽明交大也做的到。
柯建銘稱，陽明交大是世界頂尖學府，更是新竹培育人才的地方，學術聲譽不容玷污，呼籲林耕仁針對有疑慮的學歷證明，也應該自請選委會抽換資料，將陽明交大的學歷拿掉，避免欺騙選民，且其先前高舉學術倫理的大旗，不斷對外放話，還要求與抄襲事件毫無關係的沈慧虹道歉「知所進退」。
柯建銘表示，林耕仁先前發言如今都成了「迴力鏢」，呼籲林不僅要向市民說清楚、講明白，更應該以同樣的標準審視自己以及過去的發言。不要逃避，更不要雙標。