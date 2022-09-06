《捍衛》再登票房冠軍！阿湯哥新身份曝光 僅35人獲殊榮
好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的《捍衛戰士》，時隔36年再推續作《捍衛戰士：獨行俠》，在全球票房開紅盤，更在全台累積票房破7.22億新台幣，榮登影史票房第七名，目前全球累積票房破14.4億美元（約442.12億元新台幣）。
台灣也將推出首集《捍衛戰士》和本集《捍衛戰士：獨行俠》期間限定連映特別場，讓觀眾一次看得夠。電影也釋出特別花絮，揭開航母起降幕後拍攝完整版，導演喬瑟夫柯辛斯基表示：「能在羅斯福號航空母艦上拍攝，對我來說是最過癮和最困難的挑戰，那艘航空母艦於1986年啟航，剛好是《捍衛戰士》上映那年。」
身為主角的阿湯哥也提到：「當F-18戰機從航母甲板起飛時，身為觀眾一定會想要看到這些過程，我在拍第一集的時候沒辦法拍到坐在駕駛艙從航母上起飛的鏡頭，這次就辦到了。」阿湯哥興奮談到坐在戰機從航母上彈射起飛，是空前未有的創舉，因為只有海軍飛行員能這麼做，更與製片傑瑞布洛克海默獲頒榮譽海軍飛行員，正式成為海軍的一分子，阿湯哥難掩期待說道：「只有35人曾經獲得這個殊榮，我非常感謝海軍的協助，也很榮幸能代表海軍飛行員。」
另外，導演喬瑟夫柯辛斯基表示，要讓一架F-18戰機彈射起飛需要靠5000人才能完成，更坦言：「只要有一個人沒把工作做好，整個系統就會出錯，這就像是在跳芭蕾舞，看到整個過程下巴都會掉下來。」《捍衛戰士：獨行俠》全台上映中，《捍衛戰士》和《捍衛戰士：獨行俠》連映將於9月16日在台登場。