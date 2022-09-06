7-11超狂資源回收機！投5支寶特瓶賺1元：單店日收5百支
7-11目前在離島地區共有超過70間門市，近年積極在離島門市推展綠色營運，透過「減少一次性垃圾」、「建置回收機制」、「提高環境意識」三大作法，率先在蘭嶼兩間門市打造「離島減塑未來店」。除了導入可重複使用的循環杯之外，另有自動資源回收機，回收5支寶特瓶可獲得1元門市購物折抵金，6月至今已回收超過萬支寶特瓶，門市單日最高可收集到超過300支寶特瓶，預計2022年底前在雙北及離島地區共50家門市鋪機，且年底前近9成離島門市均能參與減塑行動。
離島地區門市「減少一次性垃圾」方案，從門市商品訂貨著手調整，將多數寶特瓶飲料改為更易於回收的鋁罐材質，包裝食品和冷藏乳品以家庭號大包裝規格為主，藉此減少包裝垃圾產生；鮮食商品方面，換上圓形紙盒新裝等，透過精準訂貨、改變商品包裝等方式，減少塑膠垃圾的產生。目前在蘭嶼、小琉球、綠島門市提供可循環使用的杯子租借，其中蘭嶼門市及東清灣門市特別加碼，使用當地循環杯可享7元折扣優惠。
為解決離島地區塑膠廢棄物清運困難，門市內設置「自動資源回收機」成為回收據點，目前已導入蘭嶼、澎湖地區部分門市。自動資源回收機內建回饋機制，回收5支寶特瓶可獲得1元門市購物金，6月初在蘭嶼2家門市裝機至今，已回收超過萬支寶特瓶，門市單日最高可收集到超過300支寶特瓶，預計今年底前將於雙北及離島地區共50家7-ELEVEN門市鋪機。而離島門市經過分類後的回收物，7-ELEVEN也透過逆物流方式，將寶特瓶、業務用鮮奶瓶、門市商品產生的塑料運回本島處理，降低離島環境負擔。
觀察到離島地區多有隔代教養狀況，為促進離島閱讀教育、提高環保意識向下扎根，7-ELEVEN與統一超商好鄰居文教基金會與澎湖池東國小、蘭嶼椰油國小共同合作推動「閱讀勵學計畫」，學童閱讀書籍後可取得點數，集滿點數可獲得商品卡兌換門市商品；後續也預計在金門、澎湖等地區舉辦「永續好鄰居同樂會」親子活動，提升在地孩童對於日常環境意識的關注。