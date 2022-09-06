爭取參與聯合國　外交部短片展現台灣對國際貢獻

第77屆聯合國大會將於9月13日在紐約聯合國總部開議，為爭取參與聯合國，外交部除爭取友邦為台發聲，也製作短片「世界的幫手（Taiwan’s helping hand）」，展現我國多元文化及民主自由，以及對國際社會的具體貢獻。
外交部今（6）日舉行記者會說明爭取參與聯合國推案，外交部主任秘書徐儷文表示，爭取參與聯合國是我全體國人的深切期盼，我國自1993年開始持續推動參與聯合國，迄今不曾間斷，政府每年都審慎評估國內、外整體情勢，對推案作相關規畫。
徐儷文表示，第77屆聯合國大會將於9月13日在紐約聯合國總部開議，並於9月20日至26日舉行總辯論。今年大會及總辯論主題為「分水嶺時刻：因應錯綜挑戰之變革性解決方案」（A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges）。這個主題說明了國際社會面對新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機、氣候變遷及全球供應鏈威脅等各項嚴峻挑戰，正處於歷史關鍵時刻，必須全球共同合作，才能建構更永續及更具韌性的世界。
徐儷文表示，政府一再強調將堅決捍衛國家主權與自身安全，同時保持克制，不會挑起爭端；我國也不會退縮將持續推動與國際的交往連結，今年的聯合國推案，將繼續採取穩健、務實作法，積極推動參與。
徐儷文進一步表示，今年政府將再度洽請友邦在聯大總辯論為我國發聲，並請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促秘書長正視台灣2,300萬人被不當排除在聯合國體系外的問題，實踐聯合國所代表的普世人權價值、以及「不遺漏任何人」的願景，讓台灣能與世界各國攜手協力，共同面對全球挑戰。
外交部指出，為使國際社會充分瞭解我國訴求，外交部長吳釗燮已在各國主流媒體發表專文，呼籲國際社會正視並譴責中國軍事挑釁、破壞和平穩定的不負責任行為，同時強調台灣是值得信賴且不可或缺的好夥伴，因應全球錯綜複雜的挑戰，國際社會應該接納台灣參與。
外交部表示，今年推案除了製作新的主視覺，彰顯台灣持續爭取有意義參與聯合國，並與各國合作追求全球和平穩定外，也製作短片「世界的幫手（Taiwan’s helping hand）」，展現我國多元文化及民主自由，以及對國際社會的具體貢獻。