客訴就折價！日燒肉大王不畏失敗　向麥當勞取經拓展版圖

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西山知義的父親在早年經營著一間不動產公司，公司規模十分龐大，甚至常常會在電視中看到該公司的廣告，讓西山知義從小就過著富裕的生活，常常去高級餐廳吃飯，還會到國外旅行。但就在西山知義小學的時候，當時正碰上了1970年代的能源危機，導致父親的不動產公司倒閉，西山知義的生活也出現了180度的轉變。
當時西山知義的母親必須到處借錢，父親甚至不與家人討論，擅自將他們居住的房屋賣掉，原本還不愁吃穿生活，一夕之間全都變調。在咬牙度過苦不堪言的日子時，西山知義還被父親經營的不動產公司的前員工罵「你父親不僅壓榨勞工還拖欠薪水，是很糟糕的人」。 西山知義透過這個經驗，建立了「必須時常考量危機」的想法，且被人當面罵完後，更激起西山知義的好勝心，他下定決心要自己創業，讓過去曾對他冷言冷語的人另眼相看。
為此，西山知義雖然就讀日本最大間的私立大學日本大學，但只唸了一年的書，便以「想要早點學習經營分法」而中途退學，在父親的介紹之下，進入一間不動產公司工作，但最初他只有做匯款、洗車等打雜的工作，一直到入職半年後才開始做銷售業，但西山知義仍迅速地交出成績單，在短時間內爬到了業績排行第一名。當時才21歲的西山知義工作一年之後，便自立門戶，1987年創立了不動產公司，主要處理不動產借貸管理。
沒想到公司才成立3年，就發生公款挪用事件，600萬日圓（約台幣132萬元）不翼而飛。即使西山知義想要查明是由哪名員工犯下案行，卻因難以追查，最後從10名員工當中解雇8人。但被解雇的員工不滿西山知義的決定，以沒發薪水為由，一狀告上勞工局（労働基準局），讓西山知義不得不借一筆錢來支薪。財務破大洞的同時，西山知義又得知被解雇的員工們，一同拿著疑似是被盜用的公款作為資金另起爐灶，讓西山知義那段時間對人的不信任感劇增。
不過在這時，西山知義看到了日本麥當勞董事長藤田田所撰寫的書籍，因而獲得了啟發，為了「偷學」經營技巧，便隱瞞了不動產公司社長的身份，到麥當勞打工，並且從中學習其待客之道。正巧1996年時，日本泡沫時代崩壞，西山知義便將不動產公司收起來，轉而開設燒肉店「燒肉市場 七輪」。
「燒肉市場 七輪」一開始還只是默默無聞的小店，即使打著「低價美味」的特色，仍生意不濟。西山知義便將在麥當勞學習到的「以客為本」作為理念，推出「客訴活動」，客人每次吃完燒肉後，只要能提供應改善的地方，便可得300日圓的退款，西山知義也採納客人提出的意見，漸漸地店門外頭也排起了長長人龍。
西山知義在1997年時，趁著「燒肉市場 七輪」第一間加盟店成立之際，一同更改店名，便是直至現在為人所知的燒肉連鎖店「牛角」，其意指如牛頭上的角，時刻在接收客人的意見，務求不斷進步。短短兩年之間，「牛角」在日本開設了50間分店，如今更多達600家，更在2005年首次向國外發展，進軍美國紐約之後，隨後也在加拿大、香港、台灣、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓和上海市等地開設了分店。
眼見牛角氣勢如虹，西山知義不畫地自限，從燒肉界跨到火鍋界、居酒屋界，開設「しゃぶしゃぶ温野菜」、「土間土間」等不同餐飲品牌。西山知義在2005年才39歲，旗下擁有的品牌分店已經約有2800間，一年就能賺進3900億日圓（約台幣857億元）。
隨著近年來頂客族、單身人口的增加，為了滿足消費者的用餐需求，西山知義希望能創立一個符合現代潮流的新品牌，無論是一人還是三五好友都能好好享用燒肉，因此他創立新品牌「燒肉LIKE」，一人一台烤爐的設計，隨即在日本掀起話題，單人用餐的風潮也吹向台灣等海外地區，讓西山知義的燒肉帝國版圖再度擴大。