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林襄被拱合作SOD！丟「一符號」回應　網友集體暴動

▲網友起鬨進軍暗黑界，林襄的回覆引起熱議。（圖／林襄IG）
▲網友起鬨進軍暗黑界，林襄的回覆引起熱議。（圖／林襄IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-06 16:43:572022-09-06 17:07:39

「樂天尤物」林襄憑政治明星臉、160公分身高及32E、23、33暴力三圍竄紅，1年內推出兩本個人寫真集，近期又接下節目《全明星運動會》第四季黃隊經理、《威廉沈歡樂送》主持棒，即便爆出整型疑雲，人氣不降反升。有網友力拱林襄挑戰拍攝日本成人片，對此，本人回了一個耐人尋味的符號，掀起不小騷動。

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▲林襄IG漲粉到132萬，優質形象還獲交通部邀請拍廣告，有「全民女神」之勢。（圖／林襄IG）
▲▼林襄IG漲粉到132萬，優質形象還獲交通部邀請拍廣告，有「全民女神」之勢。（圖／林襄IG、尖端提供）
▲林襄擁有32E魔鬼身材。（圖／尖端提供）
▲林襄是《全明星運動會》第四季黃隊經理。（圖／林襄臉書）
▲林襄是《全明星運動會》第四季黃隊經理。（圖／林襄臉書）
▲林襄宛如人體發電機，是公認的啦啦隊女神。（圖／林襄IG）
▲林襄宛如人體發電機，是公認的啦啦隊女神。（圖／林襄IG）
▲林襄人紅是非多。（圖／林襄IG）
▲林襄人紅是非多。（圖／林襄IG）
林襄上月22日在IG上傳一張比基尼照片，宣布和日本Playboy週刊合作，正式進軍東洋，貼文吸引多達10萬人按讚、留言，其中不乏日本粉絲，而一名台灣「襄民」起鬨說：「希望可以跟SOD（知名AV片商）合作！」林襄看到後，親自以眼冒愛心的表情符號回覆，其他粉絲簡直原地暴動，也有人表達反對的態度。

▲林襄與日本Playboy週刊合作。（圖／林襄IG）
▲林襄與日本Playboy週刊合作。（圖／林襄IG）
▲林襄回覆和SOD合作的留言。（圖／翻攝Dcard）
▲林襄回覆和SOD合作的留言。（圖／翻攝Dcard）
引起議論的截圖被貼上Dcard，原PO表示：「應該只是單純不知道什麼是SOD吧？不過這樣亂留言，不查（一下）也不太好吧！」不少網友跟著附和，希望林襄寬衣解帶，但也有一票人覺得無聊，「這有啥好討論，SOD常被當梗，很多女生早就知道了，她應該只是給個尷尬又不失禮貌的微笑而已」、「連按個表情符號都要被公審真的很可悲」、「也可能她不知道那是什麼～所以只用一個表情符號」。

另有網友表示，林襄在直播中曾被問過此事，她解釋，自己只是隨便按個表情而已。（編輯：楊穎軒）


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