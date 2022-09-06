中選會撤銷李雨蓁50萬裁罰　林靜儀：媽媽市長行為像魔女

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李雨蓁5月初繳了罰款，隨即向中選會提起訴願，近日中選會認定，中市選委會以李雨蓁當時的身份，即推論她的貼文有宣傳反罷免的動機，不僅牴觸《行政罰法》第 4 條規定，也跳脫《選罷法》文義範圍，依《訴願法》規定將原處分撤銷。
李雨蓁今（6）日與基進祕書長王興煥、民進黨立委林靜儀、張廖萬堅及多位台中市議員舉行訴願勝訴記者會，陳柏惟因身體不適並未出現。
與會者批評，中二立委罷免及接下來的補選投票出現諸多亂象，包括專車載人投票、咖啡杯祕錄器等，市長盧秀燕和台中市選委會至今沒打算解決問題，卻針對吹哨者開刀，想解決提出問題的人，坐視派系黑手伸入台中選委會，淪為市長把持的濫權機器、私刑機關。
立委林靜儀欣慰無權無勢的李雨蓁，終於可以從長期的折磨中獲得解脫。她批評盧秀燕每次都說自己是媽媽市長，「可是越看越覺得，她的行為像個魔女一樣，市府到底是站在弱勢者、還是有權有勢的人那邊？」她舉狼師案為例，對伸出魔爪者的調查進度如此緩慢，讓長期身心受害的女孩和家人活在憂慮和恐懼中，「盧秀燕都笑笑著說謝謝，轉過身卻看到獠牙，對她們多麼殘忍！」
李雨蓁激動到數度哽咽，不解她身為一個平民，只是呼籲要出來監票行使公民權，就要被追殺50萬，這對年輕政治工作者而言，是強烈的打壓。她認為自己這5個月的經歷和狼師案本質相同，同是年輕女性，在人生道路遭遇傷害時，希望公權力保護無辜受害的人，「狼師案需要市府站出來為被傷害者主持公道，結果讓大家失望了，我的傷害卻是由市府一手主導。」
台中市選委會除了在官網公佈原處分撤銷，並以新聞稿說明「本會辦理各類檢舉案，均依相關法規及各程序公平公正處理，尚無個案針對性。委員會並為合議制，具體個案裁罰皆經過委員會議審議決。」對於綠營的批評，盧秀燕下午受訪時表示，自己並非選委會成員，「這個問題讓選委會回答」。