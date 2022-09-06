曝支持者不敢合照　Kolas誓打破花蓮「不健康」政治氛圍

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主持人好奇，在面對繁忙的政治工作和選舉行程，如何保持元氣，Kolas表示，自己一直以來都有運動的習慣，但她也坦言，政治工作很難騰出時間運動，最近剛好遇到部落的豐年祭，每一場祭典，她都會加入一同跳舞，而自己最擅長的舞蹈則是拉丁Salsa。
擁有府、院、黨發言人「三鐵紀錄」的Kolas，精通多種語言令人印象深刻，去年副總統賴清德到苗栗進行公投宣講，全程使用客語，「陪練員」就是當時擔任總統府發言人的Kolas。Kolas解釋，花蓮使用客語的族群，其實比大家想像還要更多，自己從小到大的環境，其實都可以接觸到各式各樣不同的語言，而每一種語言的背後，都代表著不同的文化和生活價值。
曾經有15年的媒體工作經驗，後來轉戰政治領域，Kolas認為，不管是做媒體還是政治，其實初衷相同，都是為了要改變世界。她表示，當初離開自己熟悉的媒體業，進到政治工作，所接觸到的視角和過去全然不同，政治工作帶給她的學習和經驗，是很重要的人生歷練。
談到現任花蓮縣長徐榛蔚，Kolas表示，花蓮有許多問題沒有得到解方，且人口持續外移，這都是縣政府所應該要努力去解決的事。她表示，花蓮擁有台灣最長的海岸線，也是重要的軍事基地，花蓮不該只停留在風景優美，也應該要重新定義花蓮所扮演的角色。
Kolas表示，自己在花蓮舉辦活動，時常遇到有支持者不敢合照、害怕被認出的情況發生，花蓮有害怕表達不同意見的政治氛圍，這是必須要去改變的政治結構。Kolas強調，這次選舉，必須是一場屬於花蓮人不再害怕的運動。