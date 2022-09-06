COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

曝支持者不敢合照　Kolas誓打破花蓮「不健康」政治氛圍

▲資歷豐富的Kolas Yotaka接受「耳朵出遊不出油」專訪，誓言要在年底選戰中翻轉花蓮。（圖／民進黨提供）
▲資歷豐富的Kolas Yotaka接受「耳朵出遊不出油」專訪，誓言要在年底選戰中翻轉花蓮。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-06 16:46:51

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」昨（5）日釋出民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka的專訪。Kolas在節目中表示，花蓮人有害怕表達不同立場的現象，但城市必須改變這樣不健康的政治氛圍，她期待這次選舉是一場讓花蓮不再恐懼的運動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 「Kolas帽」首批限量1千頂，明日將在總統蔡英文出席的授旗誓師大會中，讓參加民眾索取。（圖／Kolas Yotaka競選團隊提供）Kolas Yotaka今（5）日在臉書秀出專屬的Kolas帽，在照片中一身帥氣套裝搭配帽子，也讓支持者直呼「有質感」、「超級帥」，更期待開放購買，想要收藏留念，就連知名作家蔡詩萍也留言大讚「好看啊，紅色幸運！」競選團隊說明，Kolas帽是支持者贊助製作，以Kolas「榮耀花蓮」大紅色調為基底，搭配Kolas Yotaka的名字，下方則寫上「O wawa un Pangcah（我是阿美族的孩子）」字樣，勾勒出Kolas專屬的視覺印象以及特色。對於Kolas帽引發支持者熱烈討論，甚至期盼可以購買；競選團隊也透露，首批帽子限量1千頂，明日將在總統蔡英文出席的福容飯店授旗誓師大會中，讓參加民眾索取。
▲ Kolas競選花蓮縣長的帽子設計亮眼，受到廣大討論。（圖／翻攝自Kolas臉書）
Kolas表示，自己的名字在阿美族語裡，有「去蕪存菁」的意思，她解釋，玉米是阿美族部落的傳統主食之一，在栽種玉米時，為了讓玉米長得好，會挑出壞的種子，只將好的種子留下，而這個動作，在阿美族語裡就叫Kolas。

主持人好奇，在面對繁忙的政治工作和選舉行程，如何保持元氣，Kolas表示，自己一直以來都有運動的習慣，但她也坦言，政治工作很難騰出時間運動，最近剛好遇到部落的豐年祭，每一場祭典，她都會加入一同跳舞，而自己最擅長的舞蹈則是拉丁Salsa。

擁有府、院、黨發言人「三鐵紀錄」的Kolas，精通多種語言令人印象深刻，去年副總統賴清德到苗栗進行公投宣講，全程使用客語，「陪練員」就是當時擔任總統府發言人的Kolas。Kolas解釋，花蓮使用客語的族群，其實比大家想像還要更多，自己從小到大的環境，其實都可以接觸到各式各樣不同的語言，而每一種語言的背後，都代表著不同的文化和生活價值。

曾經有15年的媒體工作經驗，後來轉戰政治領域，Kolas認為，不管是做媒體還是政治，其實初衷相同，都是為了要改變世界。她表示，當初離開自己熟悉的媒體業，進到政治工作，所接觸到的視角和過去全然不同，政治工作帶給她的學習和經驗，是很重要的人生歷練。

談到現任花蓮縣長徐榛蔚，Kolas表示，花蓮有許多問題沒有得到解方，且人口持續外移，這都是縣政府所應該要努力去解決的事。她表示，花蓮擁有台灣最長的海岸線，也是重要的軍事基地，花蓮不該只停留在風景優美，也應該要重新定義花蓮所扮演的角色。

Kolas表示，自己在花蓮舉辦活動，時常遇到有支持者不敢合照、害怕被認出的情況發生，花蓮有害怕表達不同意見的政治氛圍，這是必須要去改變的政治結構。Kolas強調，這次選舉，必須是一場屬於花蓮人不再害怕的運動。

▲kolas參選花蓮縣長，盼提供花蓮人一個不同選擇，並帶領大家走出恐懼。（圖／Kolas辦公室提供）
▲kolas參選花蓮縣長，盼提供花蓮人一個不同選擇，並帶領大家走出恐懼。（圖／Kolas辦公室提供）

「Kolas帽」首曝光　限量千頂明開放索取　

嘆花蓮如戒嚴　Kolas選縣長：供不同選擇、帶人走出恐懼

力拚翻轉！Kolas談施政願景：老有所養、年輕人留在花蓮

花東從未執政！推Kolas、劉櫂豪理由曝　民進黨盼創歷史

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀