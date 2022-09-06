蝦皮99購物節買什麼？6張免運券先領 搶199元夏慕尼餐券
電商擅長創造節日來刺激買氣，其中月月造節的蝦皮購物，從2016年打造「99購物節」之後，逐漸帶起一股99購物節的風潮！身為99購物節始祖的蝦皮，今(6)日分享了今年購物節必搶商品。搶噱頭的抽獎活動依舊沒有少，今年可抽LUXGEN百萬汽車，但其實最實用的還是6張免運券，同時搶拿2張全站85折神券以及餐券。雖然免運券對比以往的使用方式多了一些門檻和時間限制，但其實整天可用的免運券，只要99元就能達到店到店免運，也不算是太難的達成。
蝦皮購物「9.9超級購物節」將從9/9凌晨展開，最受歡迎的免運券這次共計發出6張免運券，且提前預領免運券可抽iPhone14購物金，購物金金額高達35000元，但只限購買iPhone 14。更加碼全站99元購物金一次送。活動暖身開跑至今，免運券領取人數突破400萬人，讓業者也信心滿滿。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰指出：「自8/26活動暖身開跑後，領免運開寶箱抽百萬汽車禮包活動受到熱烈迴響，遊戲人次對比過去提升4倍。」
除了免運券之外，餐券也是大熱門，蝦皮購物聯手麥當勞、漢堡王推出甜心下午茶最低1元優惠，麥當勞六塊麥克鷄塊即享券破盤價29元、漢堡王勁濃培根烤腿堡套餐69元，還有夏慕尼新香榭鐵板燒套餐即享券、Oh my!原燒鑽切牛雙人套餐，限時200元有找。
每次購物節都會有1折商品，但畢竟要看人品、拼手速才有辦法搶到1折商品，對1折商品沒有期待的話，可以選擇85折神券，即日起就可領取1張全站不限賣家85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折5,000元，如果正想買高單價的人值得入手，另外還有1張限定報名賣家85折券，消費滿1,000元即可使用，最高現折150元，以及1張商城85折、4張88折神券，但都有限額，9/9當天先折抵先贏。