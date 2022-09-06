侯友宜合體謝龍介 連三周合體同黨首長參選人當大母雞
國民黨台南市長候選人謝龍介今（6）日與同黨市議員及參選人一同北上，與新北市長侯友宜交流公共托育政策推動經驗分享，這也是侯友宜登記連任前先與尋求連任的宜蘭縣長林姿妙及雲林縣長張麗善同台合體「市政參訪交流」後，再有基隆市長候選人謝國樑到新北捷運、高雄市長候選人柯志恩到林口國民運動中心做「推動經驗分享」，連續三周都有藍營縣市長候選人到新北來做交流，對於要「好好做事」的侯友宜來說，不請假好好做完市長最後任期，就是要以「藍營大母雞」之姿，鎮守北台選情，伺機2024。
對於外界好奇近日多位黨籍參選人前來合體，侯友宜簡單回應，表示新北市其實就像是台灣縮影，當中有城鄉差距，所以推動各項工作都跟外縣市都有關，非常歡迎外縣市民代到新北觀摩，大家互相學習；至於選舉，最重要還是先把市政做好。
侯友宜表示，自己最重要的角色還是新北市長，就像公共托育今天到106間，到年底要兌現120間，因為自己答應四年要做到60間，目前有幾間找到地點還在裝潢，又碰上缺工缺料問題，所以一定要趕快完成，讓孩童受到更多照顧。
侯友宜在擁有強大民意支持度與現任優勢下，面對目前選情似乎是一點也不緊張，頻頻在最後任期端出各項「市政成績」與成果，甚至還推出「改變的勇氣」新書發表，要用政績與對手民進黨新北市長候選人林佳龍對決，搭配在中台灣同樣尋求連任的台中市長盧秀燕，不但要鞏固年底九合一藍營選情外，問鼎2024大位也是盡在不言中。