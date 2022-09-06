星巴克2022星座杯曝光！天秤、天蠍搶先賣：2星座等一年
星巴克今年推出第3彈十二星座馬克杯系列，新設計令人眼睛為之一亮，霧白釉色搭配真金把手，並用夢幻柔美的設計調性，演繹各星座的代表圖像，帶來煥然一新的感覺。首波由天秤馬克杯、天蠍馬克杯搶先於9月14日開賣，其他當月專屬星座杯依序上市，其中獅子座及處女座得等最久，預計2023年7月上市。
星巴克推出全新的十二星座馬克杯，質感霧白釉色搭配手繪的真金把手，相當精緻優雅，杯身中間除了柔美的星座圖之外，杯面上點綴滿滿的銀河星系，上下杯緣處還繪出月亮運行的變化，極具巧思，每款售價990元，容量是16oz。首波登場的是天秤馬克杯與天蠍馬克杯，9月14日在全台門市及線上門市搶先開賣，其他當月份專屬星座的馬克杯則每隔2個月依序推出，陸續於2022年底至2023年上市，其中獅子馬克杯、處女馬克杯得等最久，預計2023年7月才會輪到上市。
7-ELEVEN精品咖啡品牌CITY PRIMA也首度推出星座杯，材質為新骨瓷，容量550ml，將於明（7）日限量開賣。12款星座杯的杯身圖案結合東方剪紙藝術設計，將每個星座符號和咖啡花結合，以金色系堆疊勾勒立體層次，充滿低調奢華感。每款原價800元，9月7日至10月4日買任2杯精品咖啡，可用599元加購1款星座杯，並加送冰精品美式買一送一分享券。