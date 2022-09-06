校園確診升溫！潘文忠：9／12防疫新制持續推動

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最近疫情再起，師生、家長憂心校園群聚擴大，希望教育部、指揮中心適度滾動修正，延長停課舊制。
潘文忠表示，暑假後半段密集跟指揮中心，就整體疫情發展做推演，有推估到目前的疫情情勢，因此訂定12日起採新制，當時考量到防疫真實狀況、學生受教權、家長照顧等，擬定防疫新方向，也與22縣市教育局處討論，目前各縣市沒有進一步提出12日後想加嚴或採舊制，教育部會再密切跟指揮中心留意疫情發展，除了在校園施打疫苗外，每周也會增加快篩試劑到80萬劑因應，「9月12日新制目前會持續推動。」
至於大學隔離宿舍整備情形、成大開學前2周採遠距為主與教育部主張不符。
潘文忠說，大學防疫上也適用新制，目前各大學除了之前成功大學提出開學要採遠距規畫，措施。但教育部進一步向成大了解狀況，成大經過校內溝通後，目前僅少數特殊學生需要授課教師以遠距教學因應，大部分也依循新防疫規範。未收到其他大學防疫規範要加嚴的
潘文忠表示，目前大學照護宿舍有3500間、隔離宿舍有8800間，依照指揮中心規範，協助確診、居隔學生返家照護，會補貼防疫計程車車資，讓學校的照護、隔離宿舍盡量留給境外生、無法返家者使用，部分學校無法提供相關宿舍，教育部也給予補助，讓無症狀學生到外面居住，盡可能讓學校騰出適當宿舍給確診、居隔學生。
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