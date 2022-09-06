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校園確診升溫！潘文忠：9／12防疫新制持續推動

▲教育部長潘文忠今（6）日表示，目前為止各縣市未提出加嚴措施，會再與指揮中心密切關注疫情，「新制會持續推動」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.06）
▲教育部長潘文忠今（6）日表示，目前為止各縣市未提出加嚴措施，會再與指揮中心密切關注疫情，「新制會持續推動」。（圖／記者李琦瑋攝，2022.09.06）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-06 16:46:25

教育部日前公布開學防疫措施，9月12日起採取以篩代隔新制，1人確診全班快篩陰性可返校上課，但近日疫情又起，每天約5000多學生確診，引起家長擔憂。教育部長潘文忠今（6）日表示，目前為止各縣市未提出加嚴措施，這段時間會指揮中心密切關注疫情，「新制會持續推動」。

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9月12日起確診或快篩陽性個案採7天居家照護，期滿無症狀可入校上課；同班同學及教師及摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性無症狀者可上課。

最近疫情再起，師生、家長憂心校園群聚擴大，希望教育部、指揮中心適度滾動修正，延長停課舊制。

潘文忠表示，暑假後半段密集跟指揮中心，就整體疫情發展做推演，有推估到目前的疫情情勢，因此訂定12日起採新制，當時考量到防疫真實狀況、學生受教權、家長照顧等，擬定防疫新方向，也與22縣市教育局處討論，目前各縣市沒有進一步提出12日後想加嚴或採舊制，教育部會再密切跟指揮中心留意疫情發展，除了在校園施打疫苗外，每周也會增加快篩試劑到80萬劑因應，「9月12日新制目前會持續推動。」

至於大學隔離宿舍整備情形、成大開學前2周採遠距為主與教育部主張不符。

潘文忠說，大學防疫上也適用新制，目前各大學除了之前成功大學提出開學要採遠距規畫，措施。但教育部進一步向成大了解狀況，成大經過校內溝通後，目前僅少數特殊學生需要授課教師以遠距教學因應，大部分也依循新防疫規範。未收到其他大學防疫規範要加嚴的

潘文忠表示，目前大學照護宿舍有3500間、隔離宿舍有8800間，依照指揮中心規範，協助確診、居隔學生返家照護，會補貼防疫計程車車資，讓學校的照護、隔離宿舍盡量留給境外生、無法返家者使用，部分學校無法提供相關宿舍，教育部也給予補助，讓無症狀學生到外面居住，盡可能讓學校騰出適當宿舍給確診、居隔學生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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