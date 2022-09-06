徐凱希「大尺度」代言內衣！比泳裝更辣 打破保守人設
藝人徐凱希是《女人我最大》及《天才衝衝衝》的主持班底，靠著甜美外觀及率真性格收穫不少粉絲，而近日事業、愛情兩得意的她，日前突在IG曬出火辣比基尼照，超兇曲線讓粉絲全驚呆。不僅如此，她今（6）日更突破以往保守的尺度，接下人生首次內衣代言，大方秀出傲人好身材。
徐凱希近日在IG罕見曬出旅遊的火辣照片，只見她身著桃粉色比基尼，不僅雙腿纖細筆直，胸前雄偉的鴻溝更是讓粉絲大飽眼福，她感性寫下「這種說走就走的輕旅行真棒，享受每一個當下，學習不要把人生設定太多框架，成為一個自在的人。」
而一向保守的她曬出辣照的一週後，驚喜公佈將首次接下內衣代言，與華歌爾旗下品牌莎薇攜手新一季的新品，她今日受訪時直言自己過往都是「保守人設」，因此在拍攝內衣宣傳照時，稍微有些放不開及壓力，不過實際開拍後，她卻表現得相當自信及亮眼，在鏡頭前大方展現自己深藏已久的好身材，突破過去尺度的美照也讓眾多粉絲相當驚喜。
而華歌爾為回饋百萬會員支持，即日起至華歌爾官網登入會員，即享1000元抵用券，加入華歌爾官方line好友即可再享1000元加碼優惠。莎薇週年慶活動也祭出各式好康優惠，以實際行行動回饋粉絲的支持，檔期至全省莎薇百貨櫃檯購買正品，即可享有「買4送1」超值優惠，消費滿額還有加碼好康，滿6500省1200、滿1萬省2000的限定活動。