摩斯漢堡「冰紅茶、拿鐵」買10送10 7-11青茶買7送7
一提到摩斯漢堡，眾人最先想到的就是鎮店之寶冰紅茶，甚至因此被網友封為「被漢堡耽誤的紅茶店」，店內冰紅茶打遍速食界無敵手，每每開跑半價活動就引發搶買潮。為了慶祝開學，摩斯漢堡今（6）日起在APP悄悄推出冰紅茶買10送10、拿鐵買10送10等多項優惠，大杯冰紅茶半價後平均20元，預計開賣一天內就會被搶光。
迎接開學季，摩斯漢堡今（6）日起在APP安心取推出「開學歐趴」活動，祭出冰紅茶買10送10、摩斯咖啡買10送10、拿鐵買10送10、經典蛋堡早餐買3送1、大薯冰紅茶組買3送1、夯地瓜紅茶組買3送1、濾泡咖啡30包6折等優惠，皆限量開賣，可兌換至今年底。
其中人氣最高的冰紅茶半價後一杯20元，比買手搖飲純茶30元起跳還划算，預計活動開跑1天內就會被搶光。此外，另有拿鐵買10送10、平均35元；經典蛋堡搭配冰紅茶買3送1、平均52元；大份薯條搭配冰紅茶買3送1、平均63元；大份地瓜薯條搭配冰紅茶買3送1，平均75元。
7-ELEVEN在每月7日固定舉辦現萃茶「一起品茶趣」，明（7）日限定一天在APP行動隨時取祭出優惠，珍珠純奶茶5杯177元，單杯原價55元、平均特價35元；英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，單杯原價35元，平均單杯18元，會員各限購2組，可兌換至今年12月底。