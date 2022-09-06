薛楷莉赴美當護理師「月薪200萬」　豔遇小9歲貼心外國男

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談到戀情，薛楷莉透露在美國有豔遇一位小9歲的外國人，2人是在教會認識，雖然沒有確認關係，不過依舊大讚對方是個貼心的好男人，目前仍然希望以教育小孩、衝事業為主，對方也礙於工作，沒有跟隨自己返台，即便最後沒有交往，不過2人目前仍有聯繫，「他長得很帥，但隨緣啦！他一定也很多桃花，看我的前任，就知道我不是注重外表的人。」薛楷莉透露女兒也見過對方，「女兒很早熟，說媽媽喜歡就好，在她小學的時候，我們就有聊過這種事情。」
事實上，薛楷莉在考慮回歸中天時，掙扎了大約2個多月，「當下也有其他家在談，但我還是選了中天，中間談了很多次，主要是因為我不想單純只是做健康節目，想要走輕鬆、活潑的風格。」很高興這次能有機會藉由Call in跟觀眾互動，帶給大家知識，也堅定地說：「我想做的是個事業，而不只是節目。」《健康超給莉》9月18日首播，節目採直播方式，與觀眾互動。
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