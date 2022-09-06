COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

薛楷莉赴美當護理師「月薪200萬」　豔遇小9歲貼心外國男

▲薛楷莉赴美當護理師，月薪達200萬。（圖／中天新聞提供、茱莉亞婚紗公司拍攝）
▲薛楷莉赴美當護理師，月薪達200萬。（圖／中天新聞提供、茱莉亞婚紗公司拍攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-09-06 17:18:45

48歲的薛楷莉過去曾擔任主播、購物專家，2019年生日當天秀出「醫事人員憑證IC卡」，對外宣布正式成為國家認證的護理師，而上月突宣布重返螢光幕，接手老東家中天的新節目《健康超給莉》，讓粉絲們又驚又喜，她希望藉由所長，帶給大家正確的醫療知識。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薛楷莉去年底在考上執照、成功錄取後，就到美國當護理師，剛好也可以照顧在美國唸書的12歲女兒，不過後來因為媽媽心臟要開刀，所以今年2月就帶著女兒返台。談到美國護理師生活，薛楷莉相當興奮，「美國薪資比較優渥，一週只要工作3天、一天12小時，因為遇到疫情，薪水比較高，月薪就將近台幣200萬，且美國比較注重家庭，如果家人生病，還可以稍微通融幾小時，是任何工作都可以。」也透露才國一的女兒相當貼心，在自己隔離期間會幫忙做3餐，表示未來等考大學，依然會有極大的機率，考慮讓她出國。

▲薛楷莉女兒為媽媽準備的隔離餐。（圖／中天新聞提供）
▲薛楷莉女兒為媽媽準備的隔離餐。（圖／中天新聞提供）
談到戀情，薛楷莉透露在美國有豔遇一位小9歲的外國人，2人是在教會認識，雖然沒有確認關係，不過依舊大讚對方是個貼心的好男人，目前仍然希望以教育小孩、衝事業為主，對方也礙於工作，沒有跟隨自己返台，即便最後沒有交往，不過2人目前仍有聯繫，「他長得很帥，但隨緣啦！他一定也很多桃花，看我的前任，就知道我不是注重外表的人。」薛楷莉透露女兒也見過對方，「女兒很早熟，說媽媽喜歡就好，在她小學的時候，我們就有聊過這種事情。」

事實上，薛楷莉在考慮回歸中天時，掙扎了大約2個多月，「當下也有其他家在談，但我還是選了中天，中間談了很多次，主要是因為我不想單純只是做健康節目，想要走輕鬆、活潑的風格。」很高興這次能有機會藉由Call in跟觀眾互動，帶給大家知識，也堅定地說：「我想做的是個事業，而不只是節目。」《健康超給莉》9月18日首播，節目採直播方式，與觀眾互動。

▲薛楷莉在考慮回歸中天時，掙扎了大約2個多月。（圖／中天新聞提供）
▲薛楷莉在考慮回歸中天時，掙扎了大約2個多月。（圖／中天新聞提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

薛楷莉七夕爆喜訊！揮別削凱子醜聞　睽違20年重返主播檯

蔡琴65歲容顏被見證「老得很好看」　40年好友追問祕訣

小甜甜「接吻王少偉」內心五味雜陳　老公走心被當局外人

祖雄23歲女友「每天都想要」　突開嗆安妮：這阿姨沒禮貌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀