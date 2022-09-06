首批專輔學校名單今公布　潘文忠籲私校思考經營方式

教育部今（6）日召開第2次「私立高級中等以上學校退場審議會」，預計傍晚公布首批專案輔導學校名單。教育部長潘文忠稍早表示，建議私校思考是否改走小而美的經營方式，或改辦文化教育社會等相關事業。
潘文忠表示，近年不少私立學校受到少子化影響，希望學校依循退場條例、私校法，思考未來是否重新定位辦學方向。過去退場條例尚未通過，不少學校仍持觀望方式，反而妨礙到學校未來整體發展，可能事先未做好評估發展或思考過學校可能性，才會面臨後續少子化危機。教育部除依照退場條例相關審議會結果外，對私校而言，應更積極思考評估這方面。
潘文忠建議，私校可以認真思考，也許採取小而美經營方式，或在辦學上遭遇困難，也能改辦其他文化教育社會相關事業的機會，在維護學生受教之餘，也照顧教職員工權益，且退場過程中，也有退場基金能協助師生，讓不得以退場的過程能夠平順。
潘文忠說，退場審議會組成成員包括各界人士、教育團體等，組成多元客觀，會針對辦學品質做近一步審議處理，審議會將優先處理退場條例實施前，已被教育部勒令停招，或已被認定為專案輔導的大專校院，教育部會尊重審議結果。未來持續分數個梯次辦理，會後將公開資訊，教育部也會安排專案小組定期查核、做好品質控管，並遴派相關公正人士入主董監事，對學校保持一定程度監理。