全台房市928檔期爆量！8千億創新高 專家反揭「1隱憂」
今年房市受通膨、升息及打炒房政策壟罩，買氣走弱，年底選舉又即將到來，市場前景一片不明，不過根據《591新建案》統計，被視為下半年風向球的「928檔期」推案，全台卻飆出逾8千億驚天巨量，不僅比去年同期高出逾2千億案量，年增幅也高達4成，七都中，又以台南市總銷突破700億，較去年同期成長13倍，最令人跌破眼鏡；對此《住展雜誌》研發長何世昌表示，今年928檔期能有如此的大幅度的成長，主要原因是延推案挹注，受到3、4月疫情爆發、升息、打房等種種因素融合，才造就這樣的數字；台南大幅度成長則是因台南科學園區的帶動，但需擔心可能會有「供過於求」的狀況，預測台灣下半年房市「買氣持平，價格則緩步往上增漲」。
何世昌指出，自從疫情在3、4月爆發後，許多業者遭受波及，不少建案也跟著延遲，這次延後半年的案子不少，甚至有從去年拖到今年的案列，因此考量目前的大環境，以及最近市況明顯變淡的前提下，928檔期飆出逾8千億驚天巨量，應該不是業者多看好下半年的市場，而是延推案已經「不得不推」；此外《591新建案》也分析，這次928檔期爆量，除了受房價飛漲，帶動總銷金額「通膨」外，上半年疫情延推的建案，在928抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠，加上房價飛漲帶動總銷金額大增，頗有趕在房市變數日增前，抓住買氣餘溫的態勢。
根據《591新建案》統計可見，今年928房市檔期除了桃園量縮，其餘地區均開出紅盤，以台北市為例，2017年同期案量僅有247.3億元，今年一舉飆升至1400億元，足足相差6倍之多，台南則受到缺工影響，去年928檔期案量僅有50億元低水位，但隨著大型建商持續布局，包括東區、安南等區持續有新案醞釀，這次在副都心及平實等地推出的超大型建案，讓台南推案量爆增至史上新高的719億元；對此何世昌解釋，桃園的量縮，主要是因為去年同期桃園的建案做的多，今年雖然也有延推案，但多數且具指標性的建案，都已經在7、8月的暑假陸續公開，才讓928檔期表現相對黯淡；至於台南方面，何世昌表示，以去年六都來說，台南和高雄的基期相對低，因此今年成長高是能夠預期的，此外，南科帶動了這幾年當地房市大幅度飆漲，對建商相對有利的情況下，當然是能推就推，不過何世昌也直言，疫情到現在買氣明顯降低，屆時若出現供過於求的狀況，其實爆量也並非完全的好事。
今年928檔期推案，光總銷超過30億級的新案就有約60個，雙北、新竹、台中、台南、高雄都有規模超過百億的單一個案釋出，全台灣928檔期累計起來的百億個案也達11項，是否該趁928檔期入手，何世昌認為仍要看個人需求，「你如果買的起、有需要，當然就買，沒什麼好等的，也不見得等的到下跌的時機」，他也預估，台灣下半年房市「買氣持平，價格則緩步往上增漲」。