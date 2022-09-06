和泰集團連續 12 年累積捐贈 12 萬套導護志工裝備，守護交通安全
和泰集團長期致力於交通安全公益活動，打造更安全的交通環境。因觀察到全台國中小學的交通導護志工裝備，有品質參差不齊、破損、污垢清除不易等狀況，為提升導護志工值勤時的安全，和泰集團自 2011 年開始，每年持續捐贈全台縣市國中小導護志工裝備(含反光背心與指揮旗)，連續12年來已累積捐贈近 12 萬套！
今日（9/6）於新北市昌平國小舉行和泰集團「導護志工裝備捐贈計畫」捐贈儀式，邀請新北市教育局劉明超副局長、交通部道安會黃運貴執行秘書及新北市昌平國小陳月滿校長出席並合影。今年度除統一捐贈新北市、高雄市國小外，也提供全台國小及國中線上個別申請，今年共計捐贈近1萬套導護志工裝備。和泰集團導護志工裝備採用警用等級材質製作，此次更融入和泰集團吉祥物-虎力，代表台灣珍貴的原生貓科動物-石虎，虎力不但讓原本的裝備設計增添了活潑、童趣的風格，也表達和泰集團守護導護志工與學童們交通安全的決心，積極在交通安全公益領域盡一份心力。
和泰集團持續投入永續發展領域，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會。包含植樹達成62萬棵里程碑的「一車一樹」、號召全台民眾力量的「淨灘減塑全台總動員」、二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」、保護台灣石虎的「原生動物守護計畫」，及運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」等公益行動。未來和泰集團將持續深耕公益，積極發展ESG，擴大公益影響力，「與美好台灣同行」為台灣創造更美好的環境與生活！