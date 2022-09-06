半年內即創下 9.3 MW DC 快充站，中興電工公布 iCharging 目前成果
中興電工 iCharging 「台北市電動車快充示範站」已於8月15日順利啟用，iCharging半年內即創下首都 9.3 MW 的 DC 直流快充站 (不含 AC 站) 建置成績，宣告首都智慧充電生活圈我們準備好了!!中興電工 iCharging 不僅提供卓越的建站效率，半年內在全台打造42座DC直流快充站，北市區就佔據21座，並以42萬停車場龍頭嘟嘟房的高黏著度會員數據定調「停車即充電」的充電服務概念，強調人本的建站策略，貼近電動車主日常生活動線，以市中心向外衍伸的站點，憑藉嘟嘟房佔地優勢邁向「轉角遇到 iCharging」的未來走向，也使北市電動車主無法於住家裝設家充初步得到緩解，「停車即充電」的理念也得到業界認可並紛紛跟進。
中興電工iCharging作為充電服務的先行者，早期創下多個創新紀錄，為台灣奠定電動車充電生活圈智慧服務基礎。中興電工2018年發明智慧地鎖、車牌辨識系統、多元支付繳費機，並為台北市導入電動車位管理，於2022年春節首度於高速公路服務區使用Line啟動充電服務。擁有66年可靠電力管理技術的中興電工iCharging雖穩坐首都DC快充建站冠軍，仍然以穩健、謹慎的腳步打造充電生活圈，不僅創造市區高密度充電站以及交通節點的雙向建置脈絡，更在停車相關智慧型服務耕耘多年，在過去已為民眾帶來許多生活便利，為智慧型充電服務打下基礎，嘟嘟房領先市場全面導入實現停車場無人化管理，現在車主可自動出入停車場、免下車即完成繳費、信用卡優惠折抵停車費，民眾早已習慣了這個便捷的日常停車模式，因此中興電工iCharging充電服務能夠迅速導入市場打動電動車主的心。中興電工iCharging也不負電動車主期待，即日起至9月30日止只要使用嘟嘟房聯名卡至iCharging全台站點充電，每筆享10%現金回饋(專屬優惠請詳華南銀行網站嘟嘟房聯名卡卡友權益)。
北市府推動「電動車快充站試辦計畫」，中興電工iCharging建置三場快充站，包含新生高架(錦州-民權東路)停車場、新生高架(南京東路-長安東路)停車場以及內湖汙水處理廠附屬公園停車場，公告費率12元/度電，加入iParking會員8元/度電，合宜的收費標準搭配超夯的站點位置，卻仍面臨油車佔用充電車位的問題，相關單位審核後加裝充電車位管理系統，會進一步改善佔位問題。