中秋送禮清單盤點！哈根達斯買5送5　它全台搶翻只剩40盒

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每年Häagen-Dazs都會推出中秋冰淇淋月餅，打破以往對傳統月餅的想像，將冰淇淋做成一塊塊餅狀，送禮自吃都超有心。今年推出「極致心藝 極致之最」中秋冰淇淋月餅禮盒，包裝設計靈感源自羅浮宮博物館的典藏稀世珍寶藝術品，並融入華麗的文藝復興風格宮殿建築瑰寶特色；另外內餡口味也全面升級，包含法式手工堅果莎布蕾冰淇淋、哈密瓜芒果雙層夾心內餡等，搭配用高級可可、紫薯、柚子、伯爵紅茶、無花果乾與黑芝麻巧克力製成的脆皮。此外每年Häagen-Dazs月餅季都會推出超甜早鳥優惠，今年優惠一樣沒有少，9/10前購買2盒即享9折優惠，最低更可享88折，購買每滿5盒再加贈中秋饗月券5張，可兌換外帶單球冰淇淋或經典咖啡系列。
HAPPY COW起司流心月餅禮盒
來自奧地利的起司品牌HAPPY COW獨家授權的月餅禮盒，內餡含有奧地利道地葛瑞爾起司粉融入其中，搭配濃郁流心醬，鹹甜口感讓大人小孩都欲罷不能，越吃越涮嘴。HAPPY COW起源於1981年，是奧地利百年集團旗下品牌之一，牧場主人獲頒「奧地利農業終身成就獎」殊榮，被譽為起司皇帝的稱號。HAPPY COW 起司銷售全球 70 多國，是奧地利最大且最現代化乳酪企業之一。這麼跳脫傳統的創新月餅禮盒，在選物電商平台pinkoi推出優惠9折（原價629元），有興趣的民眾不容錯過。
吳寶春香芋流心酥6入禮盒
台灣麵包之光「吳寶春麥方店」享譽國際，今年中秋應景推出月餅禮盒「香芋流心酥」，嚴選台灣在地大甲芋頭，口感綿密鬆軟，正中各位愛芋人胃口；另外搭麻糬、流心內餡，甜而不膩的Q彈口感，堪稱完美搭配，「香芋流心酥」在pinkoi平台大獲五星好評，自上架開始已經狂賣到全台只剩最後現貨40盒。