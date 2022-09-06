COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

港埠作業費率調整卡關！碼頭勞工不滿財團施壓行政院

▲中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林(站立者)不滿港埠作業費率調整卡關，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。(圖／記者黃守作攝，2022.09.06)
▲中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林(站立者)不滿港埠作業費率調整卡關，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。(圖／記者黃守作攝，2022.09.06)

記者黃守作／高雄報導

2022-09-06 21:01:43

中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林今(6)日不滿港埠作業費率調整卡關，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林(中)不滿港埠作業費率調整卡關，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。(圖／記者黃守作攝，2022.09.06)
▲中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林(中)不滿港埠作業費率調整卡關，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。(圖／記者黃守作攝，2022.09.06)
中華民國全國碼頭工會聯合會理事長施永林表示，24年未曾調整的港埠業務費率，在台灣港務公司日前提出調整方案後，最後達成調漲10%的共識，目前該案正在交通部審核中，但傳聞大宗物資進口業者，企圖透過行政院高層干預調漲，引起中華民國全國碼頭工會聯合會不滿，認為政府不應該偏袒進口業者，犧牲基層勞工權益，揚言不排除採取抗爭行動。
 
施永林說，台灣港務公司於今(111)年4月提出港埠業務費合理化調整方案後，4、5月間先後在北、中、南等地與業者和勞工舉辦8次座談會，綜合大家意見後，最後認為港埠業務費率一律調整10%，是符合港務功能提升、收費方和基層勞工權益的三贏方案，但在6月底召開的港埠業務費合理化調整方案說明會中，在全體出席代表都沒有具體反對意見的情況下，最後以港埠業務費率調漲10%的結論，呈送交通部審核。
 
據瞭解，交通部於7月間已召開過會議討論，其中針對港埠業務費率調漲10%是否會影響物價，請台灣港務公司再做說明，而原本預定該方案於9月通過公告，近日市場卻傳出有大宗物資進口業者，向行政院高層遊說，欲阻擋這項調整方案通過，而此傳言引起全國碼頭工人大反彈。
 
施永林指出，港埠業務費調漲10%是經過台灣港務公司多次開會討論出來的結果，而大宗物資進口業者不應該忽視基層勞工的辛勞，阻撓勞工卑微的調薪請求，若傳言為真，大宗物資進口業者實屬為富不仁，而行政院高官若幫忙護航，根本是忽視基層勞工的權益，更應該加予譴責。
 
施永林強調，此次費率調整，對大宗物資進口業者來說根本是九牛一毛，無須牽扯到會影響物價上漲，呼籲這些業者不要利用錯誤訊息，干預政策實施，否則全國碼頭工人將採取強烈的抗議行動。

服務不打烊！高雄關中秋節連假通關服務照常運作

建築景觀新典範！前鎮科技園區前瞻大樓獲建築園冶獎

海上查緝生力軍！台船承造關務署海隆號巡緝艇交船

嘉惠旗津民生用水！高雄旗津第2條過港送水管工程通水

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀