港埠作業費率調整卡關！碼頭勞工不滿財團施壓行政院

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施永林說，台灣港務公司於今(111)年4月提出港埠業務費合理化調整方案後，4、5月間先後在北、中、南等地與業者和勞工舉辦8次座談會，綜合大家意見後，最後認為港埠業務費率一律調整10%，是符合港務功能提升、收費方和基層勞工權益的三贏方案，但在6月底召開的港埠業務費合理化調整方案說明會中，在全體出席代表都沒有具體反對意見的情況下，最後以港埠業務費率調漲10%的結論，呈送交通部審核。
據瞭解，交通部於7月間已召開過會議討論，其中針對港埠業務費率調漲10%是否會影響物價，請台灣港務公司再做說明，而原本預定該方案於9月通過公告，近日市場卻傳出有大宗物資進口業者，向行政院高層遊說，欲阻擋這項調整方案通過，而此傳言引起全國碼頭工人大反彈。
施永林指出，港埠業務費調漲10%是經過台灣港務公司多次開會討論出來的結果，而大宗物資進口業者不應該忽視基層勞工的辛勞，阻撓勞工卑微的調薪請求，若傳言為真，大宗物資進口業者實屬為富不仁，而行政院高官若幫忙護航，根本是忽視基層勞工的權益，更應該加予譴責。
施永林強調，此次費率調整，對大宗物資進口業者來說根本是九牛一毛，無須牽扯到會影響物價上漲，呼籲這些業者不要利用錯誤訊息，干預政策實施，否則全國碼頭工人將採取強烈的抗議行動。