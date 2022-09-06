買NFT換鑽戒名錶！警一查「攏是假」 連千毅變假貨天王
知名直播主連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，他先前保證NFT上市後，可以兌換GIA等級鑽石、百達翡麗名錶，不過遭到四寶辣媽直播主指控「連千毅的NFT已下架，所以我們的錢都不見了？」，今（6）日中午，連千毅與其合夥人、員工等3人，分別在住處遭逮，刑事局查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，不過這些物品經查後全為假貨，全案目前正積極調查中。
YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料，連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人戰火一觸即發，在網路上連日互嗆，隨後四寶辣媽直播主也指控「連千毅NFT已下架」，並PO出兩張購買連千毅NFT照片，顯示該NFT價格為0元，甚至被標上紅字「已下架」且無法進行交易。
當時Mini蝶崩潰抱怨，「所以我們的錢都不見了」，認為自己投資金額付諸流水，和其他血本無歸的投資人，一起報案揚言要討回公道；對此，連千毅回覆是遭NFT交易平台下架，已向系統申訴，等待回覆即可重新上架。
刑事局警方今天會同新北市蘆洲分局，在下午一點半左右，前往新北市五股連千毅平時直播的地方，帶走包括連千毅、31歲楊姓合夥人、25歲楊姓合夥人及21歲徐姓員工等4人，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，以及大量名錶、鑽戒、iPhone手機，且通通是假貨。
經警方初步檢視，連千毅限量NFT所聲稱贈送鑽石都是大陸的山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構、iPhone13居然是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價都相當便宜。
據了解，連千毅曾在直播時表示，購買他的NFT，可以跟他兌換這些商品，怎料都是假貨，目前連千毅稍晚偵訊後將依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將4人移送新北地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）