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買NFT換鑽戒名錶！警一查「攏是假」　連千毅變假貨天王

▲連千毅NFT涉嫌詐欺。（圖／翻攝畫面）
▲連千毅NFT涉嫌詐欺。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-09-06 18:13:47

知名直播主連千毅涉嫌販賣詐欺NFT商品，他先前保證NFT上市後，可以兌換GIA等級鑽石、百達翡麗名錶，不過遭到四寶辣媽直播主指控「連千毅的NFT已下架，所以我們的錢都不見了？」，今（6）日中午，連千毅與其合夥人、員工等3人，分別在住處遭逮，刑事局查扣大量名錶、鑽戒、iPhone手機，不過這些物品經查後全為假貨，全案目前正積極調查中。

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YouTuber「勾起你心中的惡」日前爆料，連千毅發行的NFT有詐騙嫌疑，兩人戰火一觸即發，在網路上連日互嗆，隨後四寶辣媽直播主也指控「連千毅NFT已下架」，並PO出兩張購買連千毅NFT照片，顯示該NFT價格為0元，甚至被標上紅字「已下架」且無法進行交易。

▲Mini蝶購入的連千毅NFT如今餘額變零。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶購入的連千毅NFT如今餘額變零。（圖／翻攝Mini蝶FB）
當時Mini蝶崩潰抱怨，「所以我們的錢都不見了」，認為自己投資金額付諸流水，和其他血本無歸的投資人，一起報案揚言要討回公道；對此，連千毅回覆是遭NFT交易平台下架，已向系統申訴，等待回覆即可重新上架。

刑事局警方今天會同新北市蘆洲分局，在下午一點半左右，前往新北市五股連千毅平時直播的地方，帶走包括連千毅、31歲楊姓合夥人、25歲楊姓合夥人及21歲徐姓員工等4人，並查扣NFT發行商業文件及相關電腦主機，以及大量名錶、鑽戒、iPhone手機，且通通是假貨。

▲連千毅遭逮，警方並查扣了大量手錶與鑽石，但經查全是假貨。（圖／翻攝畫面）
▲連千毅遭逮，警方並查扣了大量手錶與鑽石，但經查全是假貨。（圖／翻攝畫面）
經警方初步檢視，連千毅限量NFT所聲稱贈送鑽石都是大陸的山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構、iPhone13居然是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價都相當便宜。

▲連千毅遭逮，警方並查扣了大量手錶與鑽石，但經查全是假貨。（圖／翻攝畫面）
▲連千毅遭逮，警方並查扣了大量手錶與鑽石，但經查全是假貨。（圖／翻攝畫面）
據了解，連千毅曾在直播時表示，購買他的NFT，可以跟他兌換這些商品，怎料都是假貨，目前連千毅稍晚偵訊後將依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將4人移送新北地檢署偵辦。（編輯：孫唯容）

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