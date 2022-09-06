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蔡允潔寶寶性別揭曉　賴薇如「突聊媽媽經」全場驚呆

▲蔡允潔（右）寶寶性別揭曉，賴薇如突聊媽媽經。（圖／Playground婚禮婚紗攝影提供）
▲蔡允潔（右）寶寶性別揭曉，賴薇如突聊媽媽經。（圖／Playground婚禮婚紗攝影提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-06 22:00:00

懷孕4個月的藝人蔡允潔與老公Fraser出席好友為他們舉辦的「寶寶性別派對」，圈內好友楊晨熙、小優、賴薇如、謝金晶、葉欣眉、曾治豪、蘇心甯（Lala）、陳又禎（比熊）、泰坦Austin、童恩和卜星慧等人出席祝福外，就連好鄰居，才剛舉辦完婚宴的楊昇達、若綺夫婦也到場獻上祝福。

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▲楊昇達、若綺到場祝福。（圖／Playground婚禮婚紗攝影提供）
▲楊昇達（右二）、若綺（左二）到場祝福。（圖／Playground婚禮婚紗攝影提供）
因疫情緣故，尚未正式公開舉行婚禮的蔡允潔，就在親友的見證下，體驗新人走紅毯，夫妻倆還在現場頒發「小福星乾爹乾媽證書」，揭曉是女生後，個性憨厚又老實的老公Fraser，還一度緊張口誤，「謝謝大家來參加我們的婚禮。」搞錯場合的模樣讓賓客笑翻。事實上，Fraser一直希望寶寶是男生，「原本想說男生可以一起打球、運動。」蔡允潔則認為男生女生都好，都會全心全意呵護。

賴薇如上台發表祝福提到，希望以後可以常常和蔡允潔一起吃飯，然後聊聊媽媽經時，竟也讓全場賓客驚呼，以為有好消息，讓她連忙解釋：「是以後！」葉欣眉則說：「摸小潔肚子時，有感覺被第三隻腳踢到，所以猜是男生。」小優也相當篤定是男寶寶，還特別穿上藍色洋裝，結果沒猜中。而楊晨熙、蘇心甯則是以粉色系造型服裝出席，神準預測是女生。

至於正式婚宴何時舉行，蔡允潔透露要等女兒出生後，看身材恢復如何，「畢竟懷孕到現在，體重已經增加了12公斤，另外疫情的情況也是考量之一，希望大家都可以健康平安地來喝喜酒。」

▲蔡允潔與老公Fraser親友們齊聚一堂。（圖／Playground婚禮婚紗攝影提供）
▲蔡允潔與老公Fraser親友們齊聚一堂。（圖／Playground婚禮婚紗攝影提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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