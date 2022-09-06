雪隧中秋連假試辦環境照明 10種情境彩色燈光搶先看
高速公路局今（6）日表示，為優化國道5號雪山隧道內照明環境，提升用路人進入隧道適應性及舒適感，於8月10日至今（29022）年9月期間，進行雪山隧道照明提升改善工程，同時於隧道入口段內部照明改善末段區試辦情境彩色燈光，將可調整色彩之燈光投射在隧道壁，營造出不同行車環境，使隧道更富變化性，以減緩用路人視覺疲倦感，強化隧道行車安全。
高公局表示，國道5號雪山隧道內之照明設計均符合交通部頒「交通工程規範」之相關標準。此次為提升雪山隧道內各照明區間照明亮度，並調整各區間長度，故採用高流明鈉氣燈泡，隧道單向燈具增加448盞，其中，隧道內照明入口區之區間長度增加391公尺，以速限90公里/小時計算，自隧道口至內部區之行車視覺適應總時間增加約15.64秒，並調整隧道內照明漸變區段，以減緩照度變化梯度，使用路人視覺更適應隧道內部區照明環境，增加隧道行車安全。
同時，考量雪山隧道內環境較為單調，長時間行駛容易造成駕駛人視覺疲勞，高公局參考國外隧道案例，嘗試在基本安全的照明環境中，運用色彩心理學之視覺感受，於隧道雙向之照明內部區各規劃1處，南向約16.1K、北向約27.2K，試辦安裝情境彩色燈具。
利用特殊燈光色彩變化轉換，讓隧道頂部至二側壁面出現長達約100公尺的光影變化，並以四季變化概念進行設計規劃，如春季嫩綠色、夏季湛藍色、秋季金黃色、冬季粉紫色及假日七彩顏色等動靜態模式，提供隧道環境色彩變換，讓隧道環境更富變化性，降低駕駛者焦躁感及疲倦感，有助於行車安全性。該情境彩色燈光將於今年中秋節連假正式啟亮。