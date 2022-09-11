免治馬桶清潔一堆人做錯？「這動作」超NG 4原則快筆記
民進黨籍台北市長參選人陳時中日前提出在台北市「廣設公廁免治馬桶」政見，引發各界熱烈討論。事實上，目前民眾家裡使用免治馬桶越來越多，究竟該怎麼清潔，其實讓不少人傷透腦筋。特力屋清潔服務處副理顏銘宏表示，免治馬桶的噴水清潔的功能對女性益處大，能減少私密處感染的機會，不過他也提醒，免治馬桶清潔的標準較嚴格，須遵守「4原則」，包括不要直接用清水沖洗、需要選擇中性洗劑、不能用馬桶刷而是要用抹布擦拭，噴嘴需要用軟毛牙刷小心清潔，否則一不小心就容易導致機器損壞。
首先由於免治馬桶座體有精密控制儀表板面，因此千萬要避免直接灑水澆淋，否則恐導致儀器受損故障；若使用堅硬的材質刷洗表面，也會造成不可逆的損傷，必須使用「中性清潔劑」搭配軟毛刷洗，若是使用非中性的清潔劑，將毀損免治馬桶表面的抗污抗菌材質。
「無毒教母」譚敦慈則認為，免治馬桶對清潔不便的老人來說有一定的必須性，不過以她個人使用習慣為例，會天天清潔家中的免治馬桶，並且使用專用的清潔劑以及小軟毛刷來清潔比較安心。
顏銘宏表示，雖然免治馬桶清潔力佳，能用更溫和的方式清潔親密處，不過免治馬桶設備較為精細，在清潔馬桶的方面要求相當高。因此他也直言，即便台灣有越來越多家庭裝設免治馬桶，不過免治馬桶噴嘴相當靠近私密處，且型號等級從數千元到數萬元大有不同，民眾在清潔時最好還是先向原廠確認清楚，或依照說明書上教學處理。另一方面，若是未來真的公廁廣設免治馬桶，如果選擇的機型沒有使用完後自動消毒、清潔噴嘴的功能，對民眾來說就比較有疑慮。
而新光醫院感染科主任黃建賢接受採訪表示，免治馬桶減少了「手摸來摸去」的疑慮，反而會自動掀蓋至適當使用高度，避免不必要的觸碰造成交叉感染，並直言「此政策目前也僅止於腦袋裡想，民眾討論的應該是它的執行效力以及配套維護，而非爭吵這些疑慮。」