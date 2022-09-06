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吳慷仁揪邵雨薇伴遊！泰國行狂放閃　粉絲喊話：快娶回家

▲泰國旅行無須隔離，吳慷仁揪女友邵雨薇一起出國。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲泰國旅行無須隔離，吳慷仁揪女友邵雨薇一起出國。（圖／翻攝吳慷仁FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-06 19:03:54

金鐘視帝吳慷仁放起閃來，可是沒有在手軟！今年5月出發接連赴大馬、香港等地拍戲，出發時女友邵雨薇捨命陪男友，一早5點起來去機場，當吳慷仁攝影師全程記錄，如今4個月過去了，他返台之前得知赴泰國旅遊不需隔離，直接召喚女友出國，兩個人在泰國甜蜜旅遊，今（6）日曬出一系列照片放閃，讓粉絲羨慕不已，喊話要他趕快把邵雨薇娶回家。

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▲吳慷仁和女友邵雨薇感情穩定。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和女友邵雨薇感情穩定。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁（右）第一次去泰國旅行，行程相當豐富。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁（右）第一次去泰國旅行，行程相當豐富。（圖／翻攝吳慷仁FB）
吳慷仁結束4個月拍攝工作後，去了趟泰國7天之旅，再隔離7天，終於平安返家，秀出小倆口旅遊全紀錄，笑說：「免隔離，毫不考慮，就迷路去了趟泰國7日遊，謝謝小姐姐義氣相挺，來了泰國陪我迷路，好久不見。」第一次的泰國行，情侶倆在曼谷旅遊、島嶼玩水、吃好吃滿，過程相當滿足。

▲吳慷仁和女友放閃，粉絲要他趕快娶邵雨薇回家。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和女友放閃，粉絲要他趕快娶邵雨薇回家。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和邵雨薇坐地鐵，享受浪漫約會。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和邵雨薇坐地鐵，享受浪漫約會。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和邵雨薇在泰國觀賞拳擊賽。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲吳慷仁和邵雨薇在泰國觀賞拳擊賽。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲喜歡攝影的邵雨薇，幫吳慷仁拍了不少帥照。（圖／翻攝吳慷仁FB）
▲喜歡攝影的邵雨薇，幫吳慷仁拍了不少帥照。（圖／翻攝吳慷仁FB）
他表示，短短7天體型變化很大，難得將這4個月的飢餓補回來，足跡遍布東南亞的這幾個月裡，想要美白的他變更黑了。而邵雨薇不離不棄，遠赴泰國伴遊，對男友的貼心行為，網友都看在眼裡，羨慕地說「這路迷得好，有小姐姐更美好」、「有小姐姐的旅程果然很開心」、「小姐姐真貼心」、「幸福，原來有小姐姐一路相陪，什麼時候把小姐姐娶回家，別對自己太有信心，你都不怕小姐姐被人搶走。哈哈！」

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