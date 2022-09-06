高苑科大、大同技術學院虧損嚴重！未改善明年8月停招

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第2次私校退審會發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，依照退場條例，專輔學校在被公告後2年內，仍未能改善和免除專輔，將於下一學年度起停止全部招生，並於該學年度結束時停辦。但在條例施行前已列入專輔的學校，經退審會審議仍未免除，改善期限則不超過1年，這2校皆屬此例，之所以訂在明年5月31日，是假設學校限期未改善，教育部會在6月再提審議會、命其停招，趕在新學年度8月1日前做出行政處分。
柯今尉指出，2校在最近24個月裡面，有19個月的可用資金不到3個月的經常性支出，再加上預測學校未來2學年都有虧損，像大同技術學院111學年度預測虧損2300萬元、112學年度虧損1700萬元，高苑科大111學年度預測虧損1.6億元、112學年度虧損2.5億元，皆財務狀況嚴重，符合列入專輔的財務指標。
柯今尉指出，大同技術學院先前是依據私校法停招，但明年若再被命停招，是依照退場條例，2者法律效果不同，私校法的停招不見得在1年後停辦、停辦後還有3年改善期間、董事會不會被改組；但依退場條例的停招，是規定1年後就必須停辦，且停招當下董事會改組，停辦後2個月就要解散。假設大同技術學院明年沒有解除列管，明年會依退場條例做停招處分。
至於改善的認定。柯今尉說，學校被列專輔後，需在1個月內提報改善計畫，教育部將組輔導小組，認定學校該達成的項目，若明年2、3月認定有達成指標，經業務單位確認後，會再提審議會，看是否同意解除列管。
全教總表示，退場條例實施後，私立高中以上學校的退場於法有據，也有審慎的審議過程，避免在認定退場學校及退場過程中出現法律上的爭議，但是否具備轉型條件，則欠缺明確規範，日後恐生爭議，盼日後在審議退場學校的轉型時，能以高標準確保轉型具體可行，避免轉型成為財產逸脫的管道，若能確保校產回歸公共、增加教育資源，則是退場審議功能的最大成就。
柯今尉指出，若私校要改制、改辦，須循私校法、透過私校諮詢會處理，但他強調，若是退場條例施行前就被列專輔的學校、改善期限不超過1年，就沒有改制改辦這條路，只能拚解除列管。
私校工會表示，高苑科大被列專輔將再次重創招生，若高苑科大內部紛爭無法協調解決，董事會持續不捐資的結果，除董事會被聲請法院解除職務外，該校資金不足支應學校日常支出，不必等到明年5月底改善期結束，高苑科大就可能會提前依私校法第55條命令停招，若有心救校，建議該校勞資雙方放下成見，好好溝通協調才有可能。
私校工會認為，未來將有不少私校陸續被認定並公告為專輔學校，除非天降奇蹟，否則一旦被宣告，幾乎等同被判死刑，最多2年就會停辦退場，建議考生選校避開專輔學校，而教職員若發現學校有人謀不臧、財務惡化狀況，也應早日準備轉換跑道。
私校工會呼籲，少子化的重災區在私中，國教署應確實盤點辦學不佳私中，並提請退審會審議，讓社會清楚知道哪些是問題私校，避免學生誤入地雷學校。
柯今尉表示，退審會將不定期開會，這2天優先處理已列專輔的大專院校，國教署也正在檢視主管的高中，若有符合條件者，也會陸續提到退審會作認定。