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軒嵐諾狂襲韓國！地下停車場淹水　7人移車時失蹤

▲軒嵐諾颱風襲擊韓國，帶來嚴重淹水災情。圖為浦項市淹水情況。（圖／美聯社／達志影像）
▲軒嵐諾颱風襲擊韓國，帶來嚴重淹水災情。圖為浦項市淹水情況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-06 19:31:07

軒嵐諾颱風4日離台後隨即直撲韓國，並於6日登陸南部沿海，滯留2.5小時後旋風過境，期間帶來的豪雨災情已經造成至少3人死亡。慶尚北道浦項市仁德洞的一處公寓傳出，有7名居民到地下停車場移車時失蹤，有居民指出地下停車場一下就淹水了，情況緊急導致有許多人棄車逃逸。

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根據《韓聯社》報導，該公寓分別有1號樓和2號樓，多名居民透露，管委會自上午6時就播放了數次出車通知，不過1號樓在前2次廣播中都是地下停車場沒有淹水，但若有車子停在地面停車場就必須宜車。但到了上午6時30分的第3次廣播，居民就被通知地下停車場已經進水，要求將車子趕緊開出去。2號樓也都收到了同樣的消息。

有一名女性住戶表示，丈夫聽到第3次廣播就出去移車，沒想到卻失蹤了，心裡十分焦急。另外還有5名一同到地下停車塲的居民也在同一時間失蹤。一名居民因兒子到地下停車場後再也沒返家，見狀馬上報警，總計這棟公寓有7人下落不明。警方表示不排除重複申報失蹤的可能性，要等到地下停車場排水結束後才能確認。

由於該公寓的地下停車場呈Ｕ形相連，居民指出當時許多住戶都聚集在停車場，沒幾分鐘地下停車場就被水淹沒了。有許多駕駛都棄車逃跑，出入口被大排長龍的車子堵住。

另外在浦項南區烏川邑公寓也有一名66歲女子為了移車，在在上午9時46分進入地下停車場後下落不明，經過6個小時才尋獲遺體確認身亡。

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