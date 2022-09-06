憶蕭美琴花蓮深耕　蔡英文：Kolas Yotaka是一樣好的人選

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蔡英文表示，民進黨有信心要打破花蓮的家族政治，把花蓮治理好、讓花蓮人感到光榮，因為這麼多年來，民進黨派出的都是最優秀的候選人，執政後對花蓮的建設也從來沒有打過折扣。
蔡英文提到，2010年花蓮縣立委補選的時候，民進黨派出條件最好的現任駐美大使蕭美琴上戰場，雖然沒有贏，但蕭美琴開始深耕花蓮，選擇跟花蓮人站在一起，因為跟花蓮人在一起的感覺真的很好。
蔡英文接著說，民進黨再一次派出最好的人選，就是Kolas。花蓮這幾年確實應該要有些發展，但在地首長是否有心與花蓮共同努力，是非常重要的。所以，讓Kolas跟我們花蓮團隊一起來拚。Kolas將打造「連結世界的花蓮」，比照歐美日先進國家，整合縣內的交通、觀光和食宿，發展成一個便利的網路平台。Kolas還有一個重要政策，就是要打造「農業升級的花蓮」。一方面要招商引資，讓更多企業來花蓮設廠；另一方面要發展智慧農業，建立在地的加工、冷鏈，跟運輸系統。
蔡英文強調，Kolas認真有能力，她有完整的中央歷練、開拓的視野，更是一個有勇氣的人。Kolas已經準備好了，要讓花蓮產業再升級、拚出多元市場，把最好的花蓮，行銷到全世界。Kolas的老家在玉里halawan部落，她不但了解花蓮的需求，更了解花蓮人心裡的感受，所以，選擇Kolas是一個正確的選擇，希望花蓮鄉親讓這個正確選擇來帶領花蓮。