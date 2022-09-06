COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

憶蕭美琴花蓮深耕　蔡英文：Kolas Yotaka是一樣好的人選

▲蔡英文赴花蓮力挺Kolas，坦言花蓮的選戰真的很辛苦，但是艱困不代表不可能」。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文赴花蓮力挺Kolas，坦言花蓮的選戰真的很辛苦，但是艱困不代表不可能」。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-06 19:40:10

兼任民進黨主席的總統蔡英文今（6）日赴花蓮，出席「花蓮縣授旗誓師大會」，替花蓮縣長參選人Kolas Yotaka等地方黨公職參選人助選。當蔡英文與Kolas步入活動會場，受到現場支持者熱烈歡迎，蔡英文致詞後，為Kolas授予戰旗，期許她跟「榮耀花蓮隊」的所有參選人們能夠在「不可能中創造可能、開創新的花蓮」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲繼現任駐美大使蕭美琴之後，民進黨再在花蓮推出強棒Kolas投入選舉。（圖／民進黨提供）
▲繼現任駐美大使蕭美琴之後，民進黨再在花蓮推出強棒Kolas投入選舉。（圖／民進黨提供）
蔡英文致詞表示，花蓮選戰很辛苦，但艱困不代表不可能。Kolas認真有能力，她有完整的中央歷練、開拓的視野，更是一個有勇氣的人。讓Kolas當縣長，將花蓮產業再升級、拚出多元市場，把最好的花蓮，行銷到全世界。

蔡英文表示，民進黨有信心要打破花蓮的家族政治，把花蓮治理好、讓花蓮人感到光榮，因為這麼多年來，民進黨派出的都是最優秀的候選人，執政後對花蓮的建設也從來沒有打過折扣。
 
蔡英文提到，2010年花蓮縣立委補選的時候，民進黨派出條件最好的現任駐美大使蕭美琴上戰場，雖然沒有贏，但蕭美琴開始深耕花蓮，選擇跟花蓮人站在一起，因為跟花蓮人在一起的感覺真的很好。

蔡英文接著說，民進黨再一次派出最好的人選，就是Kolas。花蓮這幾年確實應該要有些發展，但在地首長是否有心與花蓮共同努力，是非常重要的。所以，讓Kolas跟我們花蓮團隊一起來拚。Kolas將打造「連結世界的花蓮」，比照歐美日先進國家，整合縣內的交通、觀光和食宿，發展成一個便利的網路平台。Kolas還有一個重要政策，就是要打造「農業升級的花蓮」。一方面要招商引資，讓更多企業來花蓮設廠；另一方面要發展智慧農業，建立在地的加工、冷鏈，跟運輸系統。
 
蔡英文強調，Kolas認真有能力，她有完整的中央歷練、開拓的視野，更是一個有勇氣的人。Kolas已經準備好了，要讓花蓮產業再升級、拚出多元市場，把最好的花蓮，行銷到全世界。Kolas的老家在玉里halawan部落，她不但了解花蓮的需求，更了解花蓮人心裡的感受，所以，選擇Kolas是一個正確的選擇，希望花蓮鄉親讓這個正確選擇來帶領花蓮。

曝支持者不敢合照　Kolas誓打破花蓮「不健康」政治氛圍

「Kolas帽」首曝光　限量千頂明開放索取　

力拚翻轉家鄉　Kolas：盼花蓮人不再因立場被盯上

花東從未執政！推Kolas、劉櫂豪理由曝　民進黨盼創歷史

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀