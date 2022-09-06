美再次對台軍售！中國喊「立即停止聯繫」 稱將持續備戰
中國不滿美國眾院議長裴洛西訪台，立即圍台實施「環島軍演」區域戰事一觸擊發。美國近日宣布再次對台軍售100枚AIM-9X響尾蛇飛彈、60枚AGM-84L魚叉反艦飛彈，及偵蒐雷達後勤維持，總額約新台幣336億元，這也是拜登政府時期對台灣最大一筆軍售。中國國防部發言人譚克非今則再度搬出違反一個中國原則說法表達堅決反對，同時要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃、立即停止美台軍事聯繫，同時強調共軍將「持續練兵備戰」。
美國五角大廈月初宣布總額達11億美元的對台軍售案已由總統拜登批准，其中包含60枚魚叉飛彈及100枚響尾蛇飛彈等；中國國防部新聞發言人譚克非接受媒體訪問時對此回應表示，「美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八一七』公報規定，粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，推高台海緊張局勢，中方表示堅決反對。」
譚克非續指，美方近期屢屢違背不支持「台獨」承諾，加緊與民進黨當局軍事勾連、拱火滋事，在對台軍售問題上言行不一、毫無誠信，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「我們要求美方立即撤銷上述對台軍售計劃，立即停止美台軍事聯繫」；接著又稱「台獨」分裂勢力想靠買「洋武器」以武謀獨是不自量力、注定失敗、玩火自焚，更稱共軍會持續練兵備戰，「堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀。」